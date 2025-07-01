Imacec de mayo alcanzó al 3,2% y se ubicó en parte baja de las expectativas

El Imacec de mayo de 2025 creció 3,2% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó 0,2% respecto del mes precedente y aumentó 4,1% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que mayo de 2024.

De esta manera, el crecimiento de la economía en mayo se ubicó en la parte baja de las expectativas del mercado, que esperaba un Imacec de entre 3,1 y 3,8%.

El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de todos sus componentes, destacando el desempeño de los servicios y la minería. En tanto, la caída del Imacec en términos desestacionalizados fue incidida principalmente por los servicios.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,4%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,2% respecto del mes anterior y aumentó 3,3% en doce meses.

Imacec por actividad

1. Producción de bienes

La producción de bienes aumentó 4,6% en términos anuales, resultado que se explicó por el crecimiento de todas sus actividades. Destacó el desempeño de la minería, por una mayor extracción de cobre y, en menor medida, del resto de bienes. En tanto, la industria también creció impulsada por la elaboración de alimentos.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,1% respecto del mes precedente, resultado que fue explicado por la menor actividad industrial y minera.

2. Comercio

La actividad comercial presentó un aumento de 4,5% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio minorista, seguido del mayorista. El primero fue impulsado por mayores ventas en almacenes de comestibles, en supermercados y a través de plataformas de venta online. En tanto, en el comercio mayorista crecieron las ventas de maquinaria y equipo y alimentos. Por su parte, el comercio automotor registró mayores ventas de vehículos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron una contracción de 0,2% respecto del mes anterior, incidida por el resultado del comercio minorista y mayorista.

3. Servicios

Los servicios aumentaron 2,4% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud, seguido de los servicios empresariales.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron una disminución de 0,2% respecto del mes precedente, determinada por los servicios empresariales.