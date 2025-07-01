Ministro Marcel destaca Imacec de mayo: "Nos permite ir asegurando un primer semestre muy sólido"

Desde España, donde participa de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se tomó una pausa de sus actividades para destacar los resultados del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo, que creció en un 3,2%.

El jefe de la billetera fiscal recalcó que la cifra es «bastante positiva». «Ya empezamos a ver con más frecuencia cifras en torno al 3% para la actividad económica», celebró.

El titular de Hacienda señaló que: «Todos los sectores tuvieron crecimiento en 12 meses, pero destacó el de la minería, que por tercer mes consecutivo tuvo un crecimiento de dos dígitos, lo que es importante para una economía como la nuestra, que tiene una base minera relevante».

“También hubo crecimiento en los demás sectores, como el Comercio, que creció más de 4%; o Servicios, que también tuvo un crecimiento sustantivo”, agregó. Además, valoró que el Imacec de mayo mostró cifras «que nos permiten ir asegurando un primer semestre muy sólido para la economía chilena durante este año”.

En esa línea, sostuvo que: «Vamos bien encaminados, estamos construyendo una base solida de crecimiento para 2025, que nos permite mirar hacia adelante, particularmente la segunda mitad del año, con más tranquilidad, aún en un escenario de incertidumbre global como la que estamos viviendo», agregó.

Marcel indicó que Chile está fortaleciendo su economía y está cada vez más preparado para «recibir cualquier shock externo y proteger el nivel de vida de los chilenos y chilenas».