Panel Ciudadano: Jara gana en primera vuelta, pero Matthei y Kast la superan en segunda

Panel Ciudadano, de la Universidad del Desarrollo, realizó la primera encuesta una vez conocidos los resultados de las elecciones primarias del oficialismo y Jeannette Jara encabeza la intención de voto con un 26% de las preferencias.

“Si hubiera una elección presidencial el próximo domingo, entre la siguiente lista de candidatos, ¿por quién votaría?”, esta fue la pregunta que el centro de estudios realizó a 3 mil 878 personas vía WhatsApp y SMS.

De acuerdo con el sondeo, Jeannette Jara (PC), candidata del oficialismo, alcanza un 26% de las preferencias, aventajando al aspirante del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien obtendría un 23%, seguido por la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) con un 19%.

Más atrás, figuran Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario, 9%) y Franco Parisi (Partido de la Gente 7%), entre otros.

De cara a una hipotética segunda vuelta presidencial, eso sí, Jara aparece superada tanto por Kast (46% contra 34%, con aún un 20% sin definición) como por Matthei (44% contra 32% y con un 24% indefinido).

Además, según el gerente general de la encuesta, Juan Pablo Lavín, “el duelo interno Kast-Matthei queda en empate técnico en la segunda vuelta (35-32%), con un 33% que anularía o no sabe. Cuando el escenario se vuelve dicotómico, queda en evidencia que los límites de crecimiento del oficialismo son aún significativamente más bajos que los de la oposición”.

“Por primera vez en la carrera presidencial de 2025, un nombre del oficialismo aparece al frente de la intención de voto”, agregó Lavín en relación a Jeannette Jara.