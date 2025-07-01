Trump aprieta el puño: entre duras críticas a la reforma fiscal, refuerza su política migratoria

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a ocupar el centro del escenario político internacional con una serie de medidas que no solo ha generado rechazo dentro y fuera de su partido, sino que también ha reabierto antiguos conflictos personales y políticos. Tras el cese de hostilidades en Medio Oriente, el mandatario redirigió su agenda a la interna de su país con un proyecto legislativo que promete dejar una profunda huella, tanto en la economía como en el tejido social del país.

Hablamos del llamado por el propio presidente como el “gran y hermoso proyecto de ley”. Un paquete de más de 900 páginas que propone ambiciosas reformas fiscales, reducciones de gasto público y una fuerte inversión en seguridad nacional y fronteriza. Esta iniciativa ha sido promovida con fuerza por el ala más cercana a Trump en el Congreso, pero no ha estado exenta de controversias. De hecho, provocó rupturas internas en el Partido Republicano, críticas virulentas desde la oposición demócrata y hasta un conflicto personal con uno de sus antiguos aliados más influyentes: Elon Musk.

El proyecto propone recortes significativos a programas como Medicaid, con el objetivo declarado de reducir el tamaño del Estado y devolver el poder económico a los ciudadanos. Sin embargo, voces tanto dentro como fuera del partido han señalado que esta propuesta podría dejar a millones de estadounidenses sin cobertura de salud.

El senador republicano Thom Tillis, con dos mandatos a cuestas, anunció recientemente que no buscará la reelección tras manifestar su rechazo al proyecto. Según Tillis, el plan “traiciona la promesa del presidente” de no afectar a la población más vulnerable, especialmente en zonas rurales donde los hospitales corren el riesgo de cerrar.

Pero el conflicto va mucho más allá de la salud pública. El análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, un ente independiente, estimó que la implementación del proyecto sumaría 3,3 billones de dólares a la deuda nacional entre 2025 y 2034. Es decir, casi un billón más que la versión anterior del proyecto aprobada por la Cámara de Representantes. Además, el mismo informe advirtió que más de 11 millones de personas podrían quedarse sin seguro de salud para el año 2034.

Este diagnóstico encendió las alarmas de economistas, inversores internacionales y del propio Partido Demócrata, que cerró filas en contra del proyecto. Chuck Schumer, líder de la bancada demócrata en el Senado, prometió una ofensiva legislativa basada en la presentación de enmiendas una tras otra, en un intento de ralentizar e impedir su aprobación. La estrategia apunta no solo a evitar los recortes, sino a exponer la inconsistencia entre el discurso fiscal conservador y la magnitud del endeudamiento que generaría esta ley.

Uno de los actores que más ruido ha provocado su crítica al paquete ha sido Elon Musk, quien fue parte clave del equipo de campaña y de los primeros meses de gobierno de Trump y alguna vez considerado su mano derecha en temas de reducción del gasto fiscal, con el famoso Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en el inglés). El empresario, hoy abiertamente distanciado del presidente, calificó el plan como “el mayor incremento de deuda en la historia” y arremetió contra los legisladores republicanos que lo apoyan. En su red X, Musk escribió que “cada congresista que hizo campaña para reducir el gasto y hoy vota a favor de este proyecto debería agachar la cabeza de vergüenza”, y advirtió que se encargará personalmente de que “pierdan su primaria el próximo año”.

Pero fue más allá. Musk satirizó el actual sistema político estadounidense como un “partido único” dominado por el despilfarro, y centró su crítica al Partido Republicano al que bautizó como el “Porky Pig Party”. Anunció, además, su intención de fundar un nuevo partido político, el “America Party”, que según él sí estaría comprometido con los intereses reales de la ciudadanía. Este tipo de declaraciones no son menores, considerando que Musk ya ha comenzado a respaldar abiertamente a figuras disidentes dentro del Partido Republicano, como el representante libertario Thomas Massie, quien también ha sido blanco de las críticas de Trump por su oposición al proyecto.

La respuesta del presidente no se hizo esperar. Desde su red Truth Social, Trump acusó a Musk de actuar por interés personal y recordó que ha sido uno de los mayores beneficiarios de subsidios estatales en la historia reciente. “Sin esos subsidios”, dijo, “tendría que volver a Sudáfrica. No más cohetes, satélites ni autos eléctricos. ¡Nuestro país se ahorraría una fortuna!” comentó.

Este cruce revive tensiones previas entre ambos líderes, especialmente tras la renuncia de Musk a su cargo en la administración a comienzos de este año. Desde entonces, el fundador de Tesla y Space X ha criticado duramente el giro fiscal del gobierno, incluyendo el recorte a los incentivos para energías limpias, que considera un error estratégico que podría debilitar la posición global de Estados Unidos en innovación.

Se agudiza la dura política exterior contra Cuba y la agenda migratoria

Pero el frente fiscal no es el único que se recalienta. Trump reactivó su agenda más dura en política exterior y migratoria. Esta semana firmó un memorando presidencial que restablece una línea dura hacia Cuba, similar a la de su primer mandato: prohíbe el turismo estadounidense a la isla, refuerza el embargo económico y elimina cualquier beneficio económico que favorezca al gobierno cubano o sus agencias de inteligencia y seguridad. Aunque prometió excepciones para proyectos que supuestamente beneficien directamente al pueblo cubano, proyectos que no ha detallado cuales podrían ser, la medida fue recibida con preocupación en la comunidad internacional.

Y, como parte de la misma narrativa de firmeza, Trump encabezó este martes la inauguración de un nuevo centro de detención de migrantes en el sur de Florida, apodado ya por los medios como “Alligator Alcatraz”. Se trata de una instalación construida en medio del Parque Nacional de los Everglades, rodeada por pantanos y caimanes, en un entorno aislado y de difícil acceso. La Casa Blanca defendió su diseño como una herramienta de disuasión para inmigrantes irregulares, al mismo tiempo que organizaciones de derechos humanos y ambientalistas lanzaron duras críticas.

Desde Human Rights First advirtieron que muchos de los detenidos no tienen antecedentes penales y acusan al gobierno de manipular la narrativa para justificar políticas punitivas. Los ambientalistas, por su parte, denunciaron la destrucción de un ecosistema protegido y alertaron sobre la falta de transparencia respecto a las condiciones dentro del centro.

La política migratoria de Trump no solo se ha endurecido, sino que ahora contempla incluso revocar la ciudadanía a naturalizados acusados de delitos, una medida que fue revelada recientemente por el portal Axios a través de un memorando del Departamento de Justicia. Paralelamente, aumentan las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, más conocido como ICE, en distintas ciudades, como Los Ángeles, lo que ha provocado nuevas denuncias de abusos y detenciones arbitrarias.

De hecho, en relación con el ICE, Trump señaló ante la prensa que “tendrían que arrestar” a Zohran Mamdani, el candidato socialista y musulmán que se impuso en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, si es que este desafía al ICE. “No necesitamos a un comunista en este país”, señalo, además de que “vigilarán todo lo que Mamdani haga”, afirmó Trump

En resumen, el gobierno de Trump parece decidido a reforzar su imagen de liderazgo inquebrantable, apelando a una agenda de confrontación que combina populismo fiscal, mano dura migratoria y nacionalismo económico. Pero el costo político podría ser elevado. Entre críticas internas, divisiones partidarias y un creciente malestar social, el presidente se enfrenta a una prueba decisiva en las próximas semanas. La pregunta de fondo es si este tipo de liderazgo sigue sintonizando con las demandas de la ciudadanía y si Trump podrá seguir con este ritmo de medidas que no solo tensionan la cohesión social o a su partido, sino que la propia institucionalidad estadounidense.