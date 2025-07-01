Diario y Radio Universidad Chile

Un viaje musical y emocional: "Trip" el álbum debut del rapero y productor Efeseis

El disco recorre diferentes estilos como el rap, trap, reggaeton y R&B, pero con sello pop. Además, cuenta con la colaboración de artistas como Cydtronick, DJ Sta de Liricistas y más.

El disco recorre diferentes estilos como el rap, trap, reggaeton y R&B, pero con sello pop. Además, cuenta con la colaboración de artistas como Cydtronick, DJ Sta de Liricistas y más.

Cultura

Fernando Espina, el rapero Efeseis. define “Trip” como una “obra conceptual cargada de simbolismo y experiencias personales”, se trata de su primer disco solista con sello “popero”, pero transitando por el rap, el trap, el reggaeton y el R&B.

El proyecto cuenta com la participación de músicos reconocidos como Cydtronick, Jamez Manuel, ex Zonora Point; DJ Sta de Liricistas; Diego Adrián, ex Adrianigual; Marcelo Miopec, MKRNI; el beatmaker D-Lorean y la reggaetonera Ylem.

La primera canción del álbum es es Smoke, con D-Lorean y es el comienzo de los 11 sencillos que componen “Trip”, que el artista define como un viaje emocional “a bordo de un V16” que tiene un significado personal porque fue herencia de su padre y termina siendo hilo conductor de su obra.

 

Cada canción muestra una faceta distinta de Efeseis, que irrumpió en la escena en 2020 y ya ha trabajado con artistas de renombre como SEO 2, Frainstrumentos, DaBeat Romero, Im28Z, George Solo y Jardín Mojado. Con «Trip», Fernando Espina busca consolidarse. 

Los elementos visuales del álbum fue trabajado con Javier Rojas, conocido como Yeikob2019, quien diseñó el artwork y los visualizadores y se inspiró en la estética de Vice City Remake.

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