Unidad en construcción: Jara convoca a partidos oficialistas para formular su programa y constituir mesa política

Por alrededor de dos horas se extendió la primera reunión entre presidentes de partidos oficialistas y la ahora candidata presidencial de todo el pacto “Unidad por Chile”, Jeannette Jara, que se desarrolló este martes en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), comando provisorio de la abanderada. Esto, para marcar un punto de partida al rediseño de su programa de gobierno y la estructuración del nuevo comando que la acompañara hasta la primera vuelta en noviembre.

Como primer acuerdo, la instancia definió la mesa política de la candidatura conformada por todos los timoneles. Se reunirán semanalmente todos los jueves en la mañana en ICAL, pero también en caso de situaciones extraordinarias agregarán más sesiones. Esta funcionará para tener una bajada regional, comunal y temáticas.

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, explicó que “la mesa política va a definir las grandes líneas estratégicas de la campaña. Vamos a ser también un termómetro de lo que está pasando o la interpretación que le damos desde las regiones, desde los distintos partidos, para ir encausando en ciertas direcciones la campaña y no cometer errores”.

En un punto de prensa, flanqueada por los líderes del oficialismo, la abanderada relevó el trabajo en equipo, el clima grato, y valoró que en vez de ponerse “líneas rojas” buscaron puntos en consenso.

«Lo mejor de esta reunión, de la mesa política de hoy día, es que en vez de ponernos líneas rojas mutuas lo que hicimos fue buscar aquello es lo que nos encontramos y de ahí empezar a construir lo que podríamos eventualmente tener diferencias. Así que lo que vamos a hacer de ahora en más es relevar el diálogo político. Creo que antes de empezar a definiciones hacia un lado o hacia el otro, o hablar de que yo cedo o ustedes ceden o alguien más cede, lo que tenemos que hacer es buscar el ánimo que nos permita confluir en una propuesta única”, señaló.

A su llegada, los timoneles del Socialismo Democrático manifestaron su intención de plantear puntos fundamentales para darle una mayor amplitud a la campaña, priorizando y reafirmando propuestas en materia de seguridad, salud, relaciones internacionales y, principalmente, crecimiento económico. La esperanza es que éstas sean pulidas por los equipos y así confluir en un programa que los deje «tranquilos a todos«.

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, indicó que si bien llegaron a las primarias con diferencias no existen temas que no puedan ser abordados. Por ello, destacó la «apertura tranquilizadora» de Jara, por ejemplo, hacia sectores empresariales, pero marcó que una cosa es la idea del PC «encabezando el gobierno y otra es que sea una síntesis de la idea de todos los sectores».

“Nosotros reafirmamos hoy día que somos coaliciones distintas, que tenemos diferencias, pero que tenemos un proyecto común y respecto al cual tenemos que ser responsables por el bien de Chile. Y por lo tanto, reitero, aquí no veo temas insalvables. Creo que la apertura que muestra la candidata en todas las materias, no solo a crecer hacia el centro, sino a lograr una mayoría consistente para pasar a segunda vuelta, desde luego, requiere la mirada de todos», sostuvo.

Por su parte, el timonel del PC, Lautaro Carmona, precisó que propuestas como el buscar el fin de las AFP siguen vigentes. “Yo me quedo con la formulación que ha hecho nuestra candidata Jeannette Jara, donde ese tema está planteado y será en el curso de la implementación de la campaña que vendrán todas las explicaciones que justifican una propuesta como esa”, añadió.