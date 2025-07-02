Andrea Balladares (RN): “Evelyn Matthei es la candidata que más atacan de todos los sectores”

La candidatura de Evelyn Matthei a La Moneda no vive su mejor momento. Tras ser sobrepasada en las encuestas primero por José Antonio Kast, y ahora por Jeannette Jara tras las elecciones primarias del oficialismo, la abanderada de Chile Vamos sigue cayendo en intención de voto como en los últimos meses.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, abordó este escenario. “La pregunta es si vamos a volver a liderar. Y creo que hoy día, ya configurado el escenario con la candidata oficialista, Jeannette Jara, obviamente para la candidatura de Evelyn Matthei se abre un espacio que la deja en toda la posibilidad de construir esa mayoría que nos permita liderar esa carrera presidencial”, partió comentando.

A su juicio, la posibilidad para Matthei pasa por “la experiencia que ella tiene, ha sido comprobada en poder generar mayorías”. “Tanto las credenciales de Evelyn como los partidos que la apoyamos, todos los partidos de Chile Vamos que hemos logrado construir mayorías y tener dos veces un presidente de la República, tenemos todo el espacio y capacidad para volver a liderar”, expresó Balladares.

En relación con algunos traspiés durante el último tiempo de la candidata de Chile Vamos, Balladares llamó a la calma, recalcando que aún no han inscrito oficialmente la candidatura, por lo que tienen tiempo para “poder mostrar las fortalezas de Evelyn Matthei”.

Por otro lado, Balladares acusó que “Evelyn Matthei es la candidata que más atacan de todos los sectores”. “Porque ha sido la que ha liderado por muchos meses las encuestas y porque es la que más fortalezas tiene para ganarle a cualquier candidato. Al candidato del oficialismo, de izquierda, a candidatos que se sientan más de derecha”, afirmó.

“Obviamente hay ataques, la descontextualizan, inventan cosas como que se podría bajar. Cómo se va a bajar una candidata que tiene todo el espacio para ganar la elección”, agregó Balladares.

La secretaria general de Renovación Nacional mencionó que el desafío para la candidatura es lograr reunir mayorías en el sector. “Esa es la estrategia, construir una mayoría con personas, partidos, que no pensamos totalmente igual, pero que sabemos que Chile necesita una mano que lo ayude a salir adelante”, comentó.