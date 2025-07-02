Caso Quemados: casi 40 años desde el ataque contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana

Este martes 02 de julio se conmemora un nuevo aniversario del caso Quemados. Un ataque por parte de una patrulla militar que costó la vida de Rodrigo Rojas de Negri y dejó con graves heridas a Carmen Gloria Quintana en 1986, durante dictadura.

Rojas de Negri, de tan solo 19 años en aquel entonces, fue interceptado junto a Quintana (18) por efectivos militares comandado por Pedro Fernández Dittus, siendo ambos víctimas de golpes y posteriormente rociados con gasolina y quemados vivos en el barrio Los Nogales de Estación Central. Luego, ambos fueron acarreados y abandonados en un sector rural de la comuna de Quilicura, siendo encontrados por efectivos policiales. A causa de las quemaduras, de Negri termina por perder la vida el 6 de julio de 1986.

En conversación con el programa “Memorias del Futuro” de Radio Universidad de Chile, la madre de Rodrigo Rojas de Negri, Verónica de Negri, recordó en 2023 el periodo de infancia de su hijo: “Rodrigo fue un niño muy feliz durante el Gobierno de la Unidad Popular, tenía vida, era un niño de seis años y medio cuando llegó el Golpe, pero le destruyeron la vida. Perdió a la familia, perdió a los amigos”.

“Rodrigo queda desarraigado, sufre muchísimo porque él amaba este país y cuando él cumple 19 años decide volver, él quería conocer la realidad con sus propios ojos y no con lo que le contaban”, explicó respecto de los motivos que llevaron a su hijo a regresar a nuestro país.

Cabe destacar que en enero de 2024, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva por los delitos de homicidio calificado del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio calificado, en grado de frustrado, de la entonces estudiante universitaria, Carmen Gloria Quintana Arancibia, crímenes cometidos el 2 de julio de 1986.

En el fallo, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier– condenó a los oficiales de Ejército en retiro Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Nelson Medina Gálvez a penas únicas de 20 años de presidio, en calidad de autores de los delitos.

Asimismo, se revocó la sentencia en la parte que absolvió al teniente a la época de los hechos, Fernández Dittus, condenándolo, en cambio, a la pena única de 20 años de presidio en calidad de autor de ambos delitos.

En tanto, los entonces soldados conscriptos Leonardo Riquelme Alarcón, Walter Ronny Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco y Pedro Franco Rivas fueron condenados a tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertada vigilada intensiva, como cómplices.

En el caso de los condenados René Muñoz Bruce y Francisco Vásquez Vergara deberán purgar tres años y un día de presidio, como encubridores de homicidio calificado consumado y más 541 días de reclusión por encubridores de homicidio calificado frustrado.

Finalmente, Sergio Hernández Ávila, Osvaldo Astorga Espinoza y Luis Zúñiga González fueron absueltos de todos los cargos.