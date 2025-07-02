De Gaza a Recoleta: familia palestina encuentra refugio en Inmobiliaria Popular

Este miércoles el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, junto al ministro de Vivienda, Carlos Montes y la embajadora de Palestina en Chile, Vera Baboun, celebraron el primer lustro desde la apertura del Condominio Justicia Social 1. El proyecto de Inmobiliaria Popular encabezado por la comuna y que opera bajo un modelo de arriendo público que permite a las familias pagar el equivalente al 25% de su renta.

Aniversario que, además, fue la bienvenida oficial de la comunidad a Asmaa Yousef Basala, mujer gazatí de 47 años que desde el 17 de junio se encuentra habitando uno de los departamentos junto a sus cinco hijos. Esto, en el marco del apoyo humanitario que les brindó la Embajada de Palestina y, ahora, la Municipalidad de Recoleta.

En esa línea, el jefe comunal, Fares Jadue, explicó que actualmente este espacio «alberga a 38 familias en una modalidad en que el Estado, este Gobierno y el mismo ministro Montes han asumido como una estrategia de política pública a partir de la emergencia habitacional. Porque, además, tiene algo bien virtuoso, y es que ya tiene un proyecto donde las familias terminarían con su vivienda definitiva en un plazo relativamente breve».

Respecto a la llegada de Basala y su familia, Jadue mencionó que «estamos muy contentos porque, igualmente, ha servido para acoger en estos días a una familia refugiada de Gaza. Por eso nos acompaña también la embajadora palestina en Chile».

Misma reflexión que compartió el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes: «Quiero destacar lo potente que es un acto como este, de estar acogiendo a una familia palestina de la zona de Gaza que ha sufrido muchísimo. Las niñas perdieron a su papá, entre distintas cosas que han vivido, muy fuertes, y Chile ha tenido la capacidad de acogerlas a través del municipio y de este programa».

«Los chilenos tenemos que aprender mucho de solidaridad y de relación con lo que distintos pueblos van viviendo, y que nos obliga a asumirlo solidariamente; así como esos mismos pueblos nos asumieron a nosotros y nos acogieron solidariamente en otra época«, sentenció el jefe de la cartera de Vivienda apelando al exilio de chilenas y chilenos durante los años de la dictadura civil-militar.

Por su parte, la embajadora de Palestina fue consultada por la situación en Medio Oriente, específicamente sobre el acuerdo de alto al fuego anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que habría sido aceptado por Israel. Al respecto, Baboun fue categórica en señalar no sólo la urgencia de esta medida, sino también de la búsqueda de una reparación permanente a las consecuencias que ha tenido la guerra para las y los palestinos.

«Los palestinos necesitamos el alto al fuego, pero también una solución a la catástrofe en Palestina. Para nosotros es muy importante la distribución de la ayuda humanitaria. Lo que pasa en Gaza es totalmente terrible. Durante este proceso de distribución de ayuda, muchos de nuestro pueblo han sido asesinados. Por eso, espero que Trump y todas las partes terminen con esta catástrofe, pero también con todo lo que pasa en Palestina en general. Y con una solución justa y verdadera», sentenció Baboun.

En cuanto al proyecto de la Inmobiliaria Popular de Recoleta, Jadue confirmó que se están desarrollando cinco proyectos habitacionales que permitirán agregar 140 nuevas unidades al modelo de arriendo a precio justo.