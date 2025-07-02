Diputado Félix González y acuerdo SQM-Codelco: “El gobierno se equivocó en entregarle el litio a Soquimich”

En una decisión que marca un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro del litio en Chile, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora que pide anular el acuerdo firmado entre Codelco y la empresa privada Sociedad Química y Minera de Chile, mejor conocida como Soquimich o SQM, para la explotación conjunta del litio en el salar de Atacama.

El informe final de la instancia concluyó que el convenio firmado en diciembre de 2023 no asegura adecuadamente los intereses del Estado y presenta graves falencias en transparencia, participación ciudadana y evaluación ambiental. La Sala votó el documento con 96 votos a favor, dos en contra y 17 abstenciones.

Entre las principales críticas está la falta de licitación pública, el rol protagónico que mantiene SQM en la operación del litio pese a las múltiples controversias éticas y medioambientales que arrastra, y la ausencia de consulta indígena, especialmente relevante en un territorio como el salar, considerado ancestral por pueblos originarios.

El informe también cuestiona la celeridad del gobierno para cerrar el acuerdo, acusando que se privilegió un entendimiento político y económico por sobre un proceso de diálogo amplio y democrático. Recordemos que el contrato busca ampliar la extracción de litio a través de una asociación público-privada hasta el año 2060, en el marco de la estrategia nacional del litio impulsada por el Ejecutivo.

En diálogo con nuestro medio, el diputado Félix González, miembro de la comisión investigadora, lamentó la oportunidad perdida para que el litio quede completamente en manos del Estado de Chile.

“Uno se va formando la convicción de que no fue una buena decisión hacer este acuerdo entre Codelco y Soquimich, y seguir entregando el negocio del litio a Soquimich”, comentó. En esa línea, agregó que: “Creemos que el gobierno se equivocó al entregarle el litio a Soquimich”.

El parlamentario se refirió al perjuicio que esto supone para las arcas fiscales según señala el informe de la comisión. “Finalmente se amarra este acuerdo, donde se le da cerca de la mitad de las utilidades a una empresa privada. Codelco, siendo una empresa estatal que no se dedica al litio, puede hacerlo perfectamente, había un espacio para que eso ocurriera y no se hizo. Se perdió una gran oportunidad para poder terminar de nacionalizar el litio”, señaló.

González aclaró que se le está pidiendo al Ejecutivo que “retrotraiga este convenio dentro de las posibilidades que existen”, ya que al ser el litio un “recurso estratégico, también es estratégico que esté en manos del Estado chileno”.

Como ecologista, el diputado también remarcó que “estamos liquidando ecosistemas que son los salares, en particular el salar de Maricunga, y tenemos que poner eso en la balanza también”.

En ese sentido, criticó la falta de transparencia y claridad en el proceso por parte del gobierno. “Máximo Pacheco (director de Codelco), dijo que este había sido el acuerdo más transparente de toda la historia y eso es una total falsedad. La verdad es que en la misma comisión empezaron a aparecer datos que no eran transparentes”, lanzó.

González comparó el caso del litio con los ejemplos del salitre y el cobre, haciendo hincapié en que hay que aprender de estos para administrar de mejor manera el mineral. “El desarrollo tecnológico tiene una bajada física que está en los minerales y entre eso, el litio. Este elemento que es estratégico, sabemos por la historia que va a tener un tiempo. Hay que tomárselo con mucha seriedad en un país que ha vivido el salitre, que está viviendo del cobre, que tiene altos y bajos,. Sabemos que todas estos recursos se agotan”, cerró.