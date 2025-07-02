Donald Trump amenaza con detener y expulsar al candidato demócrata en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con detener al candidato a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, por su idea de oponerse a colaborar con las redadas masivas de migrantes del Gobierno federal, y sugirió que podría estar en el país de manera ilegal.

«Tendremos que arrestarle», afirmó Trump cuando se le preguntó sobre la postura de quien previsiblemente sería el alcalde de los neoyorquinos a partir del 4 de noviembre, en una rueda de prensa celebrada en el centro de detención de migrantes conocido como el «Alcatraz de los Caimanes«, en Florida.

«No necesitamos un comunista en este país, pero si lo tenemos, lo vigilaré con mucha atención por el bien de la nación», continuó el presidente de Estados Unidos, quien también sugirió cortar el financiamiento federal de la ciudad.

El inquilino de la Casa Blanca lamentó que Mamdani «hasta ahora va ganando. Todavía le queda una carrera por ganar, pero hasta ahora va ganando. Y tiene ventaja como demócrata en la ciudad de Nueva York (…), hace mucho que un republicano no gana«.

«Lo vigilaremos con mucha atención, y mucha gente dice que está aquí ilegalmente, lo analizaremos todo», advirtió Trump. Mamdani, de 33 años, nació en Uganda, de padres indios, y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018.

El presidente estadounidense aprovechó para alabar al actual alcalde de la ciudad, Eric Adams, quien anunció que se presentaría como independiente y no bajo el amparo demócrata, después de sus desavenencias con la pasada administración Biden.

«Tienen un buen candidato independiente, el alcalde Adams, que es una muy buena persona. Le ayudé un poco. Tenía un problema», aseguró Trump, quien hizo referencia a las críticas que éste hizo a las políticas migratorias de Joe Biden.

En septiembre de 2024, Adams fue acusado de fraude, soborno y de recibir donaciones ilegales del extranjero, si bien un juez decidió en abril de este año desestimar los cargos después de que la Administración Trump lo recomendara, en medio de las sospechas de que habría habido un intercambio de favores después de que el alcalde de Nueva York permitiera a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el acceso a la cárcel de Rikers Island.

«Si alzas la voz, vendrán por ti»

Mamdani denunció las declaraciones del jefe de la Casa Blanca por lo que consideró como «un ataque a nuestra democracia«, además de «un intento de enviar un mensaje a todos los neoyorquinos que se niegan a esconderse en las sombras: si alzas la voz, vendrán a por ti».

En un comunicado difundido en su cuenta de la red social X, el demócrata señaló que «no aceptaremos esta intimidación» y aseguró que «los votantes lo rechazarán rotundamente en noviembre«, en unos comicios para los que se postula como favorito.

En alusión al actual alcalde de Nueva York, afirmó que los «elogios» de Trump hacia éste «ponen de relieve la urgencia de terminar con (su) etapa» al frente del Ayuntamiento.

«En el mismo momento en que los republicanos del movimiento MAGA intentan destruir la red de seguridad social, expulsar a millones de neoyorquinos de la sanidad y enriquecer a sus donantes multimillonarios a costa de las familias trabajadoras, es un escándalo que Eric Adams se haga eco de la división, la distracción y el odio de este presidente«, añadió en alusión al proyecto presupuestario de Trump, aprobado este martes por el Senado.