Gaza: entre las bombas y la hambruna se negocia un alto al fuego

En una semana marcada por anuncios diplomáticos y nuevos episodios de violencia, el conflicto en la Franja de Gaza vuelve a tomar el centro de la escena internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Israel aceptó las condiciones para avanzar hacia un alto al fuego de 60 días.

La propuesta, elaborada por Estados Unidos y con la participación como mediadores de Qatar y Egipto, contemplaría una pausa en los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza a cambio de la liberación de 10 rehenes con vida y la entrega de los cuerpos de otros 15 cautivos.

“Durante este tiempo, trabajaremos con todas las partes para poner fin a la guerra”, escribió Trump en su red Truth Social, en un mensaje que busca proyectar liderazgo internacional a días de recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

La reunión entre ambos líderes, prevista para el próximo lunes 7 de julio, se anticipa como una de las más tensas y delicadas en décadas de relación política y personal entre ambos mandatarios. Washington ya adelantó que poner fin al conflicto en Gaza es una prioridad para el presidente republicano. Sin embargo, detrás de las declaraciones públicas de cooperación, se esconden posturas encontradas y una creciente desconfianza mutua.

Trump considera que Israel debe mostrar cierta flexibilidad frente a las demandas de Hamás si quiere asegurar la liberación de los rehenes. Netanyahu, por su parte, mantiene una posición mucho más rígida: no está dispuesto a retirar las tropas ni a ceder terreno político frente al grupo islamista. “No habrá Hamás. No habrá Hamastán. Se acabó”, declaró el primer ministro israelí, reafirmando su intención de desmantelar completamente al movimiento.

Esta distancia conceptual entre ambos mandatarios será el eje de la conversación en Washington. El presidente estadounidense apuesta por definir una hoja de ruta que contemple concesiones mínimas por parte de Israel y garantice resultados visibles. Para Trump, esta negociación representa no solo un tema de política exterior, sino también un activo electoral en un año clave.

La iniciativa estadounidense tiene cuatro condiciones básicas:

Primero, la tregua se extendería por 60 días .

. Segundo, en ese período de tiempo, Hamas se compromete a entregar 10 rehenes vivos y otros 15 cuerpos , de un total de 50 cautivos, entre vivos y muertos, que aún están en Gaza.

, de un total de 50 cautivos, entre vivos y muertos, que aún están en Gaza. Tercero, Israel facilitaría la entrega de ayuda humanitaria en Gaza.

en Gaza. Por último, Israel permitirá que los palestinos desplazados se puedan mover por la Franja para regresar a sus hogares.

Las negociaciones fueron lideradas por Stevie Witkoff, enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente y Ron Dermer, ministro de Asuntos Estratégicos de Israel. Por su parte, Taher Al-Nunu, vocero de Hamás señalo que estan «dispuestos a aceptar cualquier iniciativa que conduzca claramente al fin total de la guerra”. “Estamos listos para llegar a un acuerdo”, declaró.

Desde Israel, el ministro de asunto exteriores, Israel Katz, la tarde de este miércoles que: “Hay indicios alentadores de que es posible llegar a un acuerdo sobre rehenes y alto el fuego en Gaza”. Además, indicó que Israel está dispuesto a iniciar conversaciones de proximidad con Hamás lo antes posible.

Sin embargo, en sus distintos encuentros con Trump, Netanyahu siempre ratificó que pretendía derrotar a Hamas y que Gaza debía ser administrada hacia adelante por un consorcio de países árabes con la exclusión de la Autoridad Nacional Palestina, que aún gobierna en Cisjordania.

Desde esta perspectiva, sería un hecho inédito que el primer ministro israelí acepte modificar la propuesta de tregua de sesenta días por el fin del conflicto en Gaza.

La realidad en Gaza es brutal

Mientras las altas esferas negocian posibles treguas. En uno de los ataques más mortíferos de los últimos días, al menos 41 personas murieron y otras 75 resultaron heridas tras un bombardeo israelí contra una cafetería en las cercanías del puerto de Ciudad. La mayoría de las víctimas eran mujeres, niños y jóvenes estudiantes que se encontraban allí para acceder a internet.

El hospital Al-Shifa, el más grande de la Franja, colapsó rápidamente tras el ataque. Según su director, el Dr. Mohammad Abu Silmiya, no hay camas ni anestésicos suficientes para atender a los heridos, muchos de los cuales fueron tratados directamente en el suelo. Entre los fallecidos se encontraba el periodista independiente Ismail Abu Hatab, uno de los tantos trabajadores de prensa que arriesgan su vida cada día para informar desde el enclave. Y que se agrega a la ya larga lista de 238 periodistas muertos desde el inicio de las hostilidades el 7 de octubre del 2023.

En paralelo, el ejército israelí informó haber bombardeado más de 140 “objetivos” en la Franja en apenas 24 horas. La Defensa Civil de Gaza contabilizó al menos 26 muertos adicionales en las últimas horas, incluyendo 16 personas que esperaban ayuda humanitaria cuando fueron atacadas.

En esa misma línea, más de 170 organizaciones no gubernamentales que operan en Gaza emitieron un comunicado conjunto pidiendo el fin de la polémica organización respaldada por Israel y Estados Unidos para distribuir alimentos en el territorio palestino. La Fundación Humanitaria de Gaza

En una declaración titulada «Hambruna o disparos: esto no es una respuesta humanitaria», las ONGs exigen «acciones inmediatas para poner fin al letal programa de distribución israelí, además de restablecer los mecanismos de coordinación de ayuda liderados por Naciones Unidas y levantar el bloqueo del gobierno israelí a la ayuda humanitaria y los suministros».

El comunicado es firmado entre otras organizaciones por Oxfam, Save the Children, Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional.

La Fundación Humanitaria de Gaza (FHG) comenzó a operar a fines de mayo. Desde entonces, en menos de cuatro semanas más de 500 palestinos murieron y casi 4 mil resultaron heridos cuando intentaban acceder a alimentos, tal como señala parte de la misiva.

Siguen las tensiones en el Medio Oriente

El conflicto también se expande más allá de las fronteras de Gaza. Israel interceptó esta semana un misil lanzado desde Yemen, en un ataque reivindicado por los rebeldes hutíes como represalia por “los crímenes del enemigo sionista contra los civiles de Gaza”. Según declaró el portavoz militar del grupo, Yahya Sarea.

En respuesta, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que cualquier ataque será respondido con contundencia. “A quien levante la mano contra Israel, se le cortará”, dijo, acusando a Irán de estar detrás de los Hutíes.

Por si fuera poco, informes de inteligencia estadounidense indican que Irán habría comenzado a patrullar el estrecho de Ormuz con submarinos y estaría preparando su posible cierre mediante minas navales.

Además, esta mañana el gobierno iraní oficializo su ruptura con el Organismo Internacional de la Energía Atómica«, de acuerdo a lo que informó la televisión estatal.

El presidente Masud Pezeshkian promulgó la ley que suspende la cooperación con la agencia atómica de la ONU. La argumentación que subyace a esa ley es la de que el OIEA genera problemas para la seguridad regional y mundial con su «doble rasero».

«La opinión del Gobierno, el Parlamento y el pueblo iraníes es que el director de la OIEA, el argentino Rafael Grossi (…) no ha actuado de manera imparcial«, declaró Pezeshkian hace solo unos días, expusieron medios de comunicación estatales.

No obstante, no todo viene de Irán, en las últimas semanas, diversos expertos militares, incluso del mismo Israel, han afirmado que la operación bautizada como “León ascendente” no logro cumplir todos los objetivos que se tenían trazados. Por ello, crecen las especulaciones de que desde Israel se estaría considerando una nueva ofensiva con el fin de desmantelar el programa de misiles balísticos iraníes.

Todo esto es una muestra más de lo inestable y frágil que resulta la tregua alcanzada recientemente entre Israel e Irán, tras 12 días de bombardeos cruzados. Una tregua que pende de un hilo y que en cualquier minuto podría romperse.

El hambre agrava la crisis humanitaria

Volviendo a Gaza, la situación humanitaria es cada vez más desesperante. Fuentes del ministerio de salud gazatí, indican que el número de muertos asciende ya a más de 56 mil personas, en su mayoría civiles. Entre ellos, miles de niños. Pero las cifras podrían ser incluso peores: algunas estimaciones afirman que el total de víctimas podría ser hasta un 40% más alto, debido a las dificultades para recuperar cuerpos bajo los escombros o en zonas inaccesibles.

“Los palestinos se enfrentan a la peor de las opciones: morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados mientras intentan acceder a los escasos alimentos que se distribuyen a través del mecanismo militarizado de asistencia humanitaria de Israel”, apuntó Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un comunicado.

Ese sistema militarizado, en el que no participan las agencias de las Naciones Unidas, “pone en peligro vidas y viola las normas internacionales sobre la distribución de ayuda, como ha advertido reiteradamente la ONU”, agregó.

En el mismo tono, el Secretario General António Guterres, condenó los asesinatos, calificándolos de “inaceptables”. “Los civiles arriesgan su vida, y muchas veces la pierden, para obtener comida”, lamentó.

El conflicto, que ya suma 18 meses de violencia, no solo ha dejado una cifra devastadora de muertos y heridos, sino también un territorio completamente devastado, una infraestructura en ruinas y una población atrapada entre el fuego cruzado de una guerra que, por ahora, no parece tener fin.