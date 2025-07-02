Pop sin fronteras: Uma German y Adri Stuven llegan a Sala Master

Una noche imperdible de música y emoción se aproxima a la capital chilena. La cantante y compositora argentina, Uma German, y la cantautora y actriz nacional, Adri Stuven, unirán sus voces y talentos en un concierto único que promete cautivar al público.

La esperada cita será este proximo jueves 10 de julio, en la icónica Sala Master de Providencia.

Este evento marca un hito en la escena musical regional al reunir a dos de las voces más prometedoras del pop actual. Con una propuesta distintiva, ambas artistas ofrecerán un viaje sonoro, íntimo y poderoso que cautivará a los asistentes.

Uma German, la joven promesa bonaerense nacida en 2001, ha forjado rápidamente una propuesta única dentro del pop argentino. Con una lírica profunda, estética sensible y una voz inconfundible, Uma fusiona emociones con paisajes sonoros cargados de fantasía, nostalgia y verdad.

Su segundo disco, Dependencia Emocional, lanzado en 2024, es un álbum conceptual que explora las facetas del apego y la búsqueda personal, levantando una voz propia en la escena emergente. Con una creciente base de fans en Argentina, Chile, México y España, Uma German se perfila como una de las nuevas figuras del pop emocional en español.

Por su parte, Adri Stuven, cantautora y actriz chilena, presenta su más reciente trabajo discográfico, Azul (de mar), producido por el renombrado Cristián Heyne.

Este álbum de pop indie es un relato biográfico que indaga en su vida y la de las mujeres que la han marcado, buscando sonoridades que evoquen su memoria y la inmensidad del mar «Es como un conjuro que le entrego a todas las personas para que puedan sanar sus propias heridas», comenta Stuven

Además de su destacada carrera musical, Adriana ha brillado en el cine con su participación en Los Colonos, cinta que triunfó en Cannes, y en el teatro, con su próximo rol protagónico en la obra Kelü junto a Blanca Lewin.

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