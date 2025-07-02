Rodrigo Karmy: "El triunfo de Jara explicita que la presidencial se estructurará a partir del clivaje pueblo-oligarquía"

“Jeannette Jara es la versión de izquierda del bacheletismo”. Es parte del análisis que realiza el doctor en Filosofía de la Casa de Bello, Rodrigo Karmy, respecto a motivos que dieron como ganadora a la militante comunista en las elecciones primarias del pasado domingo.

El filósofo explicó a Radio y Diario Universidad de Chile que ésta es una estética política que no consiste en «arrimarse» a los partidos políticos, sino más bien dejarlos en una función secundaria por debajo de la conversación ciudadana. Para Karmy, de esta forma Carolina Tohá no tenía ninguna posibilidad de ganar porque el Socialismo Democrático es el remanente de la Concertación, una élite política.

En cambio, Jara representa un «rostro popular» que es completamente distinto al característico de la élite política y económica. Así, afirmó que este triunfo deja al desnudo el “conflicto irresuelto” del clivaje entre pueblo-oligarquía.

– Has dicho que el triunfo de Jara «no lo vieron venir» tal como ocurrió en octubre de 2019, ¿en qué sustentas esta comparación?

En realidad no es una comparación, sino que más bien es una expresión, es decir, la idea de que Jeannette Jara significa un rostro popular y un rostro, entre comillas, ciudadano que es completamente distinto al oligárquico, característico de la elite política y económica. En ese sentido, siempre pensé que (Carolina) Tohá no tenía ninguna posibilidad de ganar, a pesar de todos los bombos y platillos con las que se presentaba, precisamente porque el Socialismo Democrático era básicamente el remanente y estertor último de la Concertación, y, de alguna manera, la candidatura de Tohá dirimía la definitiva muerte de este conglomerado y, particularmente, de ese legado que fue la transición.

La candidatura de Jara es interesante porque vuelve a poner al desnudo el conflicto irresuelto al interior de la sociedad chilena que se dirime, por así decirlo, en el clivaje de pueblo-oligarquía. Entonces, por más que quieran ocultar ese clivaje, por más que se quiera desplazar, situarlo en otros derroteros, algo así como sensatez versus insensatez, democracia versus fascismo, la cuestión que está de fondo es el proceso constituyente irresuelto que visibiliza la estructura de la lucha de clase en Chile y que, de manera muy caricaturesca, responde a ese clivaje pueblo-oligarquía que Jeannette Jara simboliza. Simboliza ese pueblo contra la oligarquía que sería representada precisamente por el Socialismo Democrático.

– De ahora en adelante, ¿ese clivaje va a tomar aún más parte teniendo a las candidaturas de derecha?

Sí, totalmente. En la derecha también se está dando el mismo problema: el desfondamiento de la candidatura de Matthei. Es decir, la imposibilidad de la candidatura de Matthei, rodeada por el piñerismo, de articular no solamente una candidatura de orden tecnocrático, sino que tenga narrativa política, por tanto, el desfondamiento completo de la candidatura de Chile Vamos, y la capitalización por parte de José Antonio Kast, está expresando el mismo movimiento.

Porque tanto Kaiser como Kast lo que están disputando es básicamente quién no es de la élite y están interpelando, por así decirlo, a la institucionalidad, a aquellos que corromperían el país, a aquellos que pertenecen a lo que Milei llamaría la «casta», la burocracia, el Estado, los apitutados, etcétera. Entonces, el discurso fascista también es un discurso que trata de ocultar la lucha de clase a partir de instalar la idea de la crisis y la seguridad, pero que en realidad lo que está en juego es también ese clivaje entre pueblo y oligarquía. Entonces, me parece que el triunfo de Jara lo que abre o lo que explicita más bien es que la elección presidencial va a estructurarse completamente a partir de ese clivaje de aquí en adelante.

– ¿Y cómo influyó eso en el resultado del Socialismo Democrático? Porque lo que intentaron hacer fue apuntar al centro.

El centro en realidad es un vacío sin fondo, no existe. Los electores de centro están votando por Matthei y eso se expresa de manera muy clara en, primero, Amarillos trató de armar una candidatura, no reunió las firmas, no le resultó. La Democracia Cristiana a través de Undurraga armó una «robinzonada» completa y él mismo casi se autoproclama y fue acusado por los propios militantes de la Democracia Cristiana de no responder a lo que el consejo general había dicho. También se cayó sola la candidatura de Undurraga.

Y Tohá apunta al centro y ¿Qué es lo que le pasa cuando apunta al centro? Se cae. Y lo que le va a pasar a Matthei es que también está apuntando al centro y se va a caer, ¿por qué? Porque el centro básicamente es un vórtice donde, en el fondo, lo que hay en ese centro ya no es un electorado claro y distinto, sino más bien es la fuerza de octubre la que está ahí, que está engullendo a eso que se llamó la clase política tradicional que es heredera de la transición.

No es una oposición entre Chile Vamos y Socialismo Democrático, sino que hay que ver una complicidad entre Chile Vamos y Socialismo Democrático en el sentido que son dos coaliciones que se articulan en la transición y lo que está desfondándose finalmente es la transición. ¿Y por qué se está desfondando la transición? No es que se está desfondando hoy día a propósito de las elecciones, se está desfondando desde el 2019, incluso antes, lo que pasa es que la clase política nunca ha querido reconocer eso. Incluso cuando fue las dos experiencias constituyentes y posteriormente, se clausuró de esa experiencia constituyente, lo que se dijo es se va a poner un fin al tema porque las dos experiencias ya fracasaron, pero en último término sigue presente a pesar de que la clase política nunca quiso hacerse cargo.

Entonces, lo que la revuelta del 2019 hizo fue abrir un proceso que no está resuelto y esa revuelta, en el fondo, lo que hizo fue destituir al pacto oligárquico de 1980. Y ese pacto oligárquico, donde está la Constitución del 80′, sostiene a las dos grandes coaliciones que se articularon precisamente durante la transición. Una vez que se destituye el pacto oligárquico, se destituye también y queda sin fondo ese conglomerado político que precisamente está apuntando a un centro que en realidad es un abismo. El centro no existe. Yo te diría que ese electorado de centro o bien está votando por Jeannette, en algún punto, o bien sobre todo está votando por el fascismo de Kast.

– ¿Y cómo proyectas el choque de esas dos fuerzas? Jeannette Jara y José Antonio Kast

Lo primero que te diría es que Jeannette Jara es la versión de izquierda del bacheletismo y el bacheletismo es, por decirlo de alguna manera, la única práctica, la única estética política que sobrevivió de alguna manera a la debacle de octubre, porque es una estética política que no consiste en arrimarse y parapetarse a los partidos políticos, sino más bien dejar a los partidos políticos en una función secundaria y entrar directamente a la conversación ciudadana, como le llamaba Bachelet.

Una segunda cuestión es que tenemos un problema desde el punto de las izquierdas y es que existe una cartografía electoral que se ha mantenido intacta desde el primer proceso constitucional hasta la actualidad. Y esa cartografía electoral es la proporción entre 60 a 40. 60% rechazo, 40% apruebo. Esa proporción, si tú la extrapolas a la elección, a las distintas encuestas que han habido respecto de las presidenciales, siempre la derecha está marcando sobre 51% para arriba, quiero decir, la sumatoria de Parisi, Kaiser, Matthei y Kast.

La sumatoria de todos los candidatos de derecha suman alrededor de un 60% que responde a la proporción con la que ganó el rechazo, y en cambio el progresismo sigue, por ejemplo, la aprobación al Presidente Boric, y la candidatura eventualmente de Jara podría llegar a un 30%, eventualmente un 40%. Entonces, se mantiene la proporción del apruebo. El proceso de la revuelta del 2019 sigue marcando, en este caso, las elecciones presidenciales del 2025. Para el progresismo va a ser muy difícil, pero muy difícil revertir esa proporción. La pregunta que se le plantea a Jeannette Jara es básicamente si va a tener la capacidad política de alterar esa cartografía electoral.

La única alternativa que tiene Jara en este punto es no entrar en la discusión, entre comillas, ideológica. La paradoja es la siguiente, la derecha va a intentar por todos los medios de decir que esto es una candidatura comunista y que nos va a llevar a qué sé yo, a Corea del Norte, y si tú le contestas a ese discurso diciendo que el comunismo es democrático, que aquí y allá, eso es entrar en el código, entre comillas, ideológico que te plantea la derecha y, por lo tanto, pierdes. La alternativa de Jeannette Jara me parece que es distinta. Al poner en juego esta estética bacheletista no responde a eso de manera ideológica, sino que responde con una sensibilidad distinta hacia la ciudadanía y no hacia la derecha, es decir, con una lectura post ideológica antes que ideológica.

Yo creo que lo que pasó en la primaria del progresismo puede ser entendido también como un laboratorio de lo que podría pasar en la elección presidencial que se viene en noviembre. Si la izquierda mantiene esa estética bacheletista de no entrar a responder bajo el código, entre comillas, ideológico del anticomunismo, que es lo que comenzó a hacer Tohá. Entonces, puede ganar, ¿por qué? Porque esa estrategia bacheletista permite proteger la pasión alegre frente a la pasión triste del miedo. Y mantiene a la otra candidatura acusándote de comunista, comunista, comunista y, por lo tanto, deja la otra candidatura sin propuestas y completamente reducida a la antinomia con el otro.

Entonces, creo que una alternativa interesante para que el progresismo pueda revertir esta proporción del 60-40, sería que el anticomunismo prolifere, pero responder bajo esta otra estética y no responder bajo el raciocinio tan racionalista, como frecuentemente lo hace tanto el Partido Comunista como otros partidos de izquierda.