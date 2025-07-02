SEA aprobó un 74% más de proyectos que en 2024 y redujo tiempos de tramitación hasta un 30%

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) aceleró la tramitación ambiental de proyectos de inversión, aumentándolos en un 74% en el último año, y redujo tiempos de espera en hasta un 30%.

Según publicó La Tercera, el primer semestre de 2025 cerró con el mayor monto de inversión ingresado al SEA para un primer semestre en casi diez años. Entre el 1 de enero y el 30 de junio se presentaron 236 proyectos por un total de US$36.551 millones, la cifra más alta desde los US$47.516 millones ingresados en el primer semestre de 2016, según cifras de la plataforma administrada por el organismo.

También, las aprobaciones en 2025 marcaron un hito: los proyectos visados por la autoridad ambiental en el primer semestre sumaron US$12.785 millones, lo que representa un aumento de 74% en comparación con igual período de 2024, cuando se aprobaron iniciativas por US$7.343 millones.

Lo negativo de estas cifras estuvo en el número de proyectos ingresados a evaluación ambiental, que sigue siendo bajo en términos históricos. Desde el primer semestre de 2022, cuando se contabilizaron 327 ingresos, la cifra cayó de forma sostenida. En 2023 fueron 288, en 2024 bajaron a 273 y en 2025 se registraron 263, el menor número desde 1997.

Entre lo más destacado ingresado al SEA durante el primer semestre de 2025 figuran:

Proyecto de Producción de Hidrógeno y Amoniaco Verde H2 Magallanes , con una inversión de US$16.000 millones, en la Región de Magallanes .

Modificación operacional de la planta concentradora Laguna Seca de Minera Escondida , en Antofagasta , con US$2.351 millones.

Parque Eólico Alto Los Muermos , en Los Lagos , con US$1.000 millones.

Tramo 3 de la Línea 9 del Metro de Santiago, con una inversión estimada de US$786 millones.

En tanto, las iniciativas aprobadas durante el primer semestre de 2025 destacaron varios proyectos de alto impacto:

Línea 9 del Metro de Santiago , con resolución favorable en mayo y una inversión de US$1.946 millones.

Parque Fotovoltaico Altos del Sol , aprobado en abril, con US$1.375 millones.

Extensión de vida útil de la minera Zaldívar , con US$1.200 millones.

Modificación de instalaciones de Los Bronces, presentada por Anglo American, por US$1.104 millones, aprobada en marzo.

La abogada Valentina Durán, directora del Servicio de Evaluación Ambiental, explicó que se aceleró la evaluación ambiental de proyectos, “con reducciones de plazos de entre un 20 y 30% en iniciativas como la Línea 9 de Metro o la extensión de la vida útil de minera Zaldívar, y eso ha generado un importante aumento en la aprobación de megaproyectos”.

“También hemos registrado el ingreso de proyectos por más de US$32 mil millones en este semestre, lo que reafirma que somos un país serio, atractivo para la inversión, y en el que la transparencia de nuestro sistema es un activo a nivel internacional”, agregó.

Sobre la caída en el número de proyectos sometidos a trámite ambiental, Durán argumentó que “distintos factores inciden en el menor ingreso de proyectos. Se ha reducido el fraccionamiento, con tendencia a ingresar grandes proyectos con distintas partes y obras. Por otra parte, la unificación de criterios de pertinencia de ingreso de proyectos ha implicado aclarar que proyectos de menor impacto se autorizan solo a nivel sectorial, sin tener que pasar por el SEA”.

El monto aprobado en 2025, por un total de US$12.785 millones, es el más alto desde que Gabriel Boric asumió la presidencia en marzo de 2022. También supera los resultados de años anteriores: en la administración de Sebastián Piñera (2018–2022) y en la de Michelle Bachelet (2014–2018) los montos aprobados en un semestre no superaron los US$10.000 millones en promedio.