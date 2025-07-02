Senador Walker le responde a FIFA: "Los que no aceptaremos injerencias somos nosotros"

Durante la tarde de este martes se reveló que la FIFA y la Conmebol enviaron una potente carta a la ANFP en la cual manifestaron sus reparos a la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que entre sus tantos objetivos busca concretar la separación entre la Federación de Fútbol de Chile y el organismo de Quilín.

En el escrito, advirtieron a la entidad que preside Pablo Milad de una «injerencia indebida» del Estado en el manejo de la FFCh y advirtieron incluso con su posible suspensión, lo que daría como resultado «la pérdida de todos los derechos como miembros de FIFA y CONMEBOL, conforme a lo estipulado en sus respectivos Estatutos».

La misiva encontró rápida respuesta en el senador Matías Walker, principal impulsor del proyecto, quien a través de redes sociales emplazó directamente al mandamás del fútbol chileno y explicó los alcances de la normativa.

«Pablo Milad, en su doble condición de Presidente de la ANFP y de la FFCH, informó mal a la FIFA: ninguna indicación de este proyecto constituye injerencia en los términos de sus estatutos; por el contrario, termina con los conflictos de interés, en los términos que el máximo organismo ha propiciado«, apuntó el parlamentario.

En la misma línea, el legislador subrayó que «deben ser muy grandes dichos intereses como para recurrir a esta maniobra desesperada de última hora, tras la votación de las primeras indicaciones».

Por último, Walker apuntó directamente a la FIFA y aseguró que «los que no aceptaremos injerencias somos nosotros: seguiremos legislando hasta poner fin a todos los conflictos de interés en el deporte profesional«.