Senadora Sepúlveda confía que Jara sumará a la DC: "No creo que quieran que gane Kast"

La definición de la Democracia Cristiana (DC) en la carrera presidencial aún es incierta, mientras el presidente de la tienda, el diputado Alberto Undurraga, ha insistido en la búsqueda de un candidato propio, hay quienes ya respaldan a Jeannette Jara, como la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Sin embargo, lo concreto es que este sábado 26 de julio está citada la junta nacional del partido para tomar definición.

La senadora independiente Alejandra Sepúlveda, quien respaldó la campaña de primarias de la ahora candidata del oficialismo Jeannette Jara, miró con buenos ojos la posibilidad de sumar a la DC, ella como exmilitante de la falange dijo que “se echa de menos ese centro político donde ellos sin duda aportaron permanentemente y todavía lo hacen en el Congreso”.

“Creo que la invitación que hace Jeannette Jara como candidata a las primarias de la centro izquierda es que se unan al progresismo (…) Creo que la DC es absolutamente necesaria, las puertas abiertas están y más que las puertas abiertas la candidata quiere ir a ver a la DC”, apuntó en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

En línea con lo anterior, la parlamentaria afirmó: “Yo no creo hoy día una DC que vaya a estar contenta con que gane Kast, entonces creo que por responsabilidad política, pero además por consecuencia política de hoy tenemos que unirnos todos y creo que Jeannette Jara va a ser capaz de conversar, de ponerse de acuerdo y buscar la forma de que la DC pueda unirse con todas sus fuerzas y con todas sus ideas al programa y también, si los chilenos y chilenas lo dictan así, al futuro Gobierno”.

Respecto a los cuestionamientos al Partido Comunista y las críticas por la “gobernabilidad”, Sepúlveda señaló que: “Estos encasillamientos y estas herencias brutales de la dictadura que han entrado muchas veces en el ADN de nosotros los chilenos y las chilenas, esto de que los comunistas no saben gobernar, esto de que los comunistas van a ser el caos dentro del país, etc, yo creo que tenemos que ser capaces de darles vuelta a esos prejuicios tremendos”.

“El PC hace mucho tiempo que ha está dentro del Parlamento, que está dentro de los procesos democráticos, que está en la gobernabilidad del país, siendo sujetos de la gobernabilidad del país, siendo un aporte de la gobernabilidad del país”, dijo.

Sobre la candidata de Unidad por Chile, planteó que “no es que teóricamente diga que puede gobernar, ella lo ha hecho a través de los proyectos en una cartera, yo diría, de las más difíciles que tiene este país y lo ha logrado conversando, dialogando, con los empresarios, con los trabajadores, con los gremios”.

Por otro lado, sobre lo que arrojan las encuestas apuntó a que hay que poner toda la capacidad de unión “trabajando en el programa y buscando que estén las mejores ideas, no que un partido político se lleve la pelota pa’ la casa en determinadas ideas o en determinadas partes del programa, sino que cada uno pueda colocar lo mejor de sí, estudiémoslo y veamos que consensuamos, porque con eso debajo de brazo, vamos a salir a recorrer Chile. Creo que las encuestas son un dato, un dato desafiante sin duda (…) las entiendo pero no me complican, al contrario, creo que es un desafío que tenemos que lograr”.