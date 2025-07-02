Las múltiples dimensiones de Gabriela Mistral: U. de Chile pone en valor el legado mistraliano en nuevo programa radial 

En una articulación desde Radio Universidad de Chile, la Dirección de Comunicaciones, la Dirección de Extensión y el Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, nace el espacio radial “Sembrando América en el mundo”, lema escogido por la Casa de Bello para celebrar los 80 años del Nobel de Mistral.

Bajo la conducción de las periodistas Francisca Palma, Diana Porras, Catalina Araya, Francisca San Martín y Monserrat Lorca, este espacio de difusión considerará diversas entrevistas, entre las que destacan conversaciones con especialistas en la obra mistraliana, tales como Elizabeth Horan, Jaime Quezada, Soledad Falabella, Carmen Luisa Letelier, entre otras.

Bajo el lema “Sembrando América en el mundo”, esta conmemoración no solo celebra la universalidad de la poeta nacida en Vicuña, sino que también destaca su vinculación con nuestra Universidad de Chile, con América Latina y con la causa de la educación pública para todos y todas. De este modo, el nuevo programa busca ofrecer un espacio para la reflexión y el diálogo en torno a su legado y múltiples dimensiones intelectuales y creativas.

De esta manera, la instancia transmitida a través de la señal 102.5 FM y vinculada a la conmemoración de los 80 años de la obtención del Premio Nobel abordará diversos ejes temáticos, entre ellos: las redes de socialización cultural construidas por Mistral; su relación con escritoras y pensadoras latinoamericanas; el legado mistraliano en la recepción interdisciplinar de su obra, especialmente en las artes; la recepción de su obra en el pensamiento feminista contemporáneo y su poesía como expresión de identidad y sensibilidad continental.

Pilar Barba, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, sostuvo que “la Universidad de Chile está comprometida con difundir el legado de Gabriela Mistral, en especial en este año que se conmemoran 80 años del Premio Nobel. Es parte de nuestro rol público promover instancias de reflexión en torno a su figura y su trascendental obra”.

Para Fernanda Vera, directora del Archivo Central Andrés Bello y representante de la Casa de Bello en la Comisión Asesora para la Conmemoración de los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, este espacio “se relaciona directamente con la posibilidad de visibilizar y poner en valor el legado de Mistral desde múltiples perspectivas que son las que nos entregarán las y los investigadores. Irá más allá de lo meramente académico y permite abordar su obra y legado de manera integral y acercarla más a la comunidad en general”.

“La invitación es a escuchar el programa de una forma abierta, más que tener una visión sesgada sobre Mistral y su legado esta actividad propone una visión abierta con múltiples aristas para entender de mejor forma lo que implicó Mistral y su legado. La idea es abrir las perspectivas en torno a la poeta, apreciar su labor como pedagoga, su labor diplomática y política, permitir un acercamiento a la relación de Mistral con la creación artística y, por supuesto, conocer visiones académicas que han analizado en detalle y profundidad su creación poética y literaria”, agregó Vera.

Asimismo, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, enfatizó que “para nuestro equipo, este programa conjunto es una forma de honrar a Gabriela Mistral cumpliendo con nuestro rol de medio público y universitario, pero además a través suyo al conjunto de la gran poesía chilena. A 80 años de su Nobel, queremos ayudar a develar sus múltiples capas: escritora, pensadora crítica, pedagoga y mujer latinoamericana comprometida con los pueblos del continente”.