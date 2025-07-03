Agresor de conserje tras su detención: "La jueza no sé cómo lo logró, hizo un show"

El agresor del conserje en Vitacura, Martín de los Santos, comentó su detención en la ciudad de Cuiabá, Brasil y aseguró que no se respetó su apelación.

“Estoy justamente en proceso de apelación del amparo. La jueza no sé cómo lo logró, pero hizo una orden de detención en Brasil, hizo un show y mi hábeas corpus y todo se vulneró, me detuvieron igual, en el hotel”, comentó De los Santos a través de un mensaje de audio de WhatsApp que envió a Tele13.

“La orden la dio Flavio, el ministro de la Corte Suprema de acá, entonces se movieron super rápido”, agregó el detenido.

“No se respetó mi apelación al fuero, no sé. Eso te puedo comentar”, cerró De los Santos quien fue aprehendido gracias a un trabajo en coordinación de la Policía de Investigaciones (PDI) con la Policía Federal de Brasil.

Martín de los Santos tenía notificación roja de Interpol, luego de que se confirmara que se encontraba en Brasil. Esto tras salir del país el 19 de junio pasado en el vuelo 718 de la aerolínea Latam con destino a Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina, a unos 1.900 kilómetros del lugar donde fue detenido.

La audiencia de extradición se realizará este viernes 4 de julio.