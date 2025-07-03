Bárbara Cousiño y la despedida de Chile de la Americup femenina: "Dimos lo mejor de nosotras"

Chile se despide de la FIBA AmeriCup femenina sin poder sumar triunfos ante su público. En el último partido de la fase de grupos, la selección nacional perdió ante Puerto Rico (75-38).

Por su parte, este último país se ubicó como segundo del grupo B y jugará los cuartos de final ante Argentina, que ocupó el tercer lugar del Grupo A.

¿Cuál fue el balance desde el equipo chileno? A la salida de la cancha en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional y en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, Bárbara Cousiño comentó que “dejamos todo y sabíamos a quién nos enfrentábamos”.

“Nos damos cuenta de que aún nos falta. Este equipo se está recién cohesionando y es joven. Pero nos quedamos tranquilas de que dimos lo mejor de nosotras y hay que seguir trabajando en nuestro básquetbol nacional”, dijo la líder del equipo por su trayectoria, y quien destacó con una línea de 14 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias en el partido de este miércoles.

También fue una oportunidad para mirar en qué momento se encuentra la selección considerando las competencias anteriores: el Sudamericano del año pasado y los Panamericanos en Santiago.

“Sí, nos comparamos. Nos damos cuenta de que hemos dado un gran salto, pero siempre nos está faltando un poquito porque tampoco estamos acostumbradas a jugar con estas potencias. Creemos que tenemos que seguir trabajando, sumando jugadoras en el extranjero y fortaleciendo nuestra Liga Nacional , porque nunca es suficiente”, mencionó Cousiño, advirtiendo que es importante “no perder los procesos de selección“. Si eso pasa, -lamenta -“se nos dificulta mucho llegar a un buen torneo porque vemos equipos que llevan años jugando juntos y que quizás van cambiando una o dos jugadoras, pero las demás son las mismas”.

Las diez mejores selecciones de América están en el país y Chile fue parte de este importante evento internacional porque es la sede. Una instancia donde se compitió con selecciones del más alto nivel y que deja algunas reflexiones para los próximos desafíos. En algunos casos, recordemos, hubo bajas en la nómina local por compromisos laborales o de estudios.

En estos días, el presidente de la Federación chilena, Irán Arcos, advertía que para contar con un plantel dedicado a esto se necesita tener una liga que sea profesiona donde las jugadoras tengan un salario, seguro médico y se puedan dedicar a esta carrera.

Un tema que fue comentado por Javiera Campos de Los Leones de Quilpué, quien ha tenido un par de experiencias en el extranjero. Este inicio de 2025, y en un acuerdo de préstamo, representó al club Obras de Argentina. La seleccionada describió que en el grupo “la mayoría juega en un club, pero también son estudiantes, madres o trabajadoras, por lo que no pueden dedicarse 100% al básquetbol”.

“Creo que es importante que de a poco se vaya profesionalizando para que también se den los resultado aquí y dedicarnos todo el tiempo sin depender de si estudiar o ir a trabajar”, aseguró.

Campos representa al país en las categorías de básquetbol 5×5 y 3×3 y también defiende la camiseta de la Universidad de Chile, institución donde estudia odontología y que en 2023 la reconoció como su deportista del año. Por la Americup, agradeció la alta asistencia: “Se vio la casa llena los cuatro días, cantamos el himno y para cualquier niño deportista es un sueño hacer esto. Ojalá se puedan hacer más eventos porque jugar en casa es inolvidable“.

¿Cómo sigue la competencia?

Los enfrentamientos de los Cuartos de Final del FIBA AmeriCup Femenino 2025 quedaron definidos tras la culminación de la fase de grupos este miércoles. En el Grupo A, Brasil (4-0) terminó como líder, seguido por Canadá (3-1), Argentina (2-2) y República Dominicana (1-3).

En el Grupo B, Estados Unidos (4-0) se quedó con el primer lugar, escoltado por Puerto Rico (3-1), Colombia (2-2) y México (1-3). En cuartos, que se jugarán el viernes 4 de julio, los equipos se cruzarán de acuerdo a sus posiciones finales en la fase de grupos y en los siguientes horarios:

Estados Unidos vs. República Dominicana (11.40)

vs. Canadá vs. Colombia (14.10)

vs. Brasil vs. México (17.40)

vs. Puerto Rico vs. Argentina (20.10)

Los ganadores de los cuartos de final, además de avanzar a semifinales, asegurarán sus respectivos boletos a los Torneos Clasificatorios a la Copa del Mundo Femenina FIBA 2026. Aún quedarán dos en disputa, que se definirán en los partidos de la reclasificación.

En esta edición del FIBA AmeriCup 2025, el equipo que se corone campeón clasificará directamente a la Copa del Mundo FIBA 2026 y también participará en los Torneos Clasificatorios a la Copa del Mundo que se jugarán en marzo del próximo año, junto a los equipos que ocupen del segundo al sexto lugar en el torneo.