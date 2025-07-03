Con presentaciones de Gabriel Salazar, Marcelo Simonetti y PunkRobot: vuelve el Festival Invierno Lector a la Plaza de Maipú

Por tercer año consecutivo, la Plaza de Maipú se sumergirá en el mundo del libro y la lectura con una nueva versión del Festival Invierno Lector (FIL Maipú), ofreciendo un panorama ideal para estas vacaciones. Entre el viernes 4 y el sábado 5 de julio desde las 10:00 hasta las 20:00 horas se realizará el encuentro literario, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura junto a la Municipalidad de Maipú. La cita literaria contará con grandes ofertas y descuentos, ofreciendo además la oportunidad de encontrarse directamente con autores clásicos, súper ventas e ilustradores enfocados en fomentar la lectura en niñas, niños y jóvenes. La entrada es liberada.

FIL Maipú tendrá la participación del Premio Nacional de Historia (2006), Gabriel Salazar, quien estará comentando su nuevo libro “Expoliación política de la ciudadanía en Chile” (sábado 5 a las 19:00 horas). Por otro lado, el periodista y escritor infantil, Marcelo Simonetti, presentará “El día en que las historias desaparecieron” (viernes 4 a las 13:00 horas); mientras que el académico y especialista en narraciones de horror, Jesús Diamantino, estará comentando la nueva edición de su exitoso libro “Los que susurran bajo la tierra” (viernes 4 a las 17:15 horas).

Para los fanáticos del fútbol, el periodista Gonzalo Pizarro y el abogado Nicolás Vidal harán un recorrido por hitos de Colo-Colo, Universidad de Chile y Palestino (sábado 5 a las 11:30 horas). A la sección futbolera se suma la presentación de Vicente Hubner con “100 años de gloria: La historia de Colo-Colo 1925-2025”, título lanzado en medio del centenario del club albo y que es éxito de ventas (viernes 4 a las 11:30 horas).

Entre las actividades pensadas para las infacnias, habrá una sección de cuentacuentos comandados por Nico Toro (sábado 5 a las 12:15 horas) y Paulina Jara (sábado 5 a las 11:30 horas), también talleres de ilustración con Fabián Rivas (sábado 5 a las 15:00 horas), una presentación musical de “Canta, Cepilla y Aprende con Chalpicón” (sábado 5 a las 18:00 horas). Pero no solo eso: PunkRobot, el estudio de animación chileno ganador del Oscar, presentará su libro “WOW Lisa” (sábado 5 a las 10:30 horas) y una exhibición especial de “Historia de un oso”, develando una especial conexión con la comuna de Maipú.

El alcalde Tomás Vodanovic afirmó que “para nosotros es realmente importante contar un año más con este festival en nuestra Plaza de Maipú, celebrando y fomentando la cultura y la educación que se logra a través de la lectura. Desde el municipio estamos comprometidos con este tipo de iniciativas, porque sabemos el potencial de impacto que tiene un libro en la vida de cada uno de nosotros: abriendo puertas al conocimiento, hacia la reflexión y también hacia la creatividad. Esperamos que todos y todas puedan sumarse en familia y disfrutar de las distintas actividades disponibles para la comunidad”.

En tanto, el presidente de la Corporación del Libro y la Lectura, Alejandro Solari, adelantó que “el Festival Invierno Lector es un excelente panorama en estas vacaciones; queremos invitar a la comunidad de todo Santiago a empaparse del infinito mundo de los libros, participando de las presentaciones de autores consagrados o para conocer nuevos escritores. En este encuentro literario y cultural niños y niñas podrán incentivarse en la lectura e imaginación con cuentacuentos y talleres de ilustración”.

Además, Solari enfatizó la relevancia del trabajo colaborativo con el Municipio de Maipú: “esta es la tercera edición de FIL Maipú y estamos muy satisfechos con el lazo que hemos gestado con el Municipio, porque ambas instituciones estamos trabajando por un bien común como es abrir espacios culturales gratuitos que fomenten la lectura”.

FIL Maipú tendrá una atractiva oferta de libros de editoriales como Caligrafix, Catalonia, Ediciones UC, Ediciones RB, Editorial Trayecto, Fondo de Cultura Económica, Loqueleo, Norma, Penguin Random House, Planeta, Santillana, Urano World y Zig-Zag.

La programación completa de la Feria del Libro de Maipú está disponible en las cuentas de Instagram @corporacionlibroylectura y @muni_maipu.

Revisa a continuación la lista de autores que estarán presentes en la Feria del Libro de Maipú 2025: