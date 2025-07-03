Diputado Aedo (DC) y opción de que su partido opte por el "camino propio": "Augura la elección de cero parlamentarios"

El 26 de julio, la Democracia Cristiana (DC) se reunirá para tomar una definición de cara a las elecciones presidenciales, aún en un escenario incierto. Mientras diversas figuras del partido apuestan por apoyar a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, el diputado y timonel de la tienda, Alberto Undurraga, mantiene su negativa.

En ese contexto, el parlamentario democratacristiano, Eric Aedo, afirmó que lo que está en juego “no es solo si uno apoya a Matthei o Jara, sino desde dónde la DC quiere construirse o reconstruirse, pero además generar una nueva alianza política. Creo que ese mundo, en el ethos profundo de la DC, sigue estando en la centro izquierda, y lo creo profundamente”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el parlamentario señaló que hay que retomar elementos de la Concertación e incorporar temas complejos para la izquierda y la centroizquierda como el crimen organizado. “Esa respuesta hoy la puede dar un nuevo conglomerado de centroizquierda a la izquierda y eso se va a patentar con el apoyo a Jeannette Jara, de un programa político y de gobierno”, señaló.

“Si la Democracia Cristiana opta por el camino propio, y eso significa no solo apoyar una candidatura independiente o distinta de las que hoy existen en el tema presidencial, implica que también va a quedar sola en la lista parlamentaria (…), lo que augura la elección de cero parlamentarios, o de uno o dos, y con eso la DC deja de existir en el Congreso”, enfatizó Aedo.

“Yo quiero que la DC siga existiendo y por eso creo que no podemos ir en el camino propio. Tenemos que asociarnos con otros (…) Ser parte de una nueva coalición política de la DC con el Socialismo Democrático, incluso con el Partido Comunista, apoyando una candidatura presidencial y yendo juntos en una lista parlamentaria, a mi me parece que es el camino que hay que seguir”, aseguró.

Respecto a qué tanta adhesión tiene esta postura en su sector, el diputado dijo que se “está construyendo una mayoría bien interesante. Tuve la oportunidad de conversar con consejeros nacionales de la DC y cuando uno lo plantea de esta forma veo que la gente te mira como ‘no estás diciendo nada tan novedoso’, pero es de un sentido tan común que cuesta contrarrestarlo. Y a veces, hay un minuto en la vida y en la política donde lo que tiene que prevalecer es el sentido común”.

“Yo soy consciente de que la junta nacional de la DC pudiese decir algo distinto y frente a eso digo, perfecto. Pero como somos adultos, luego tenemos que hacernos cargo de la decisión que tomamos, porque cuando hemos ido solos después nadie se hace cargo y yo lo he recordado. La DC llevó en su minuto a Carolina Goic”, rememoró.

Finalmente, hizo alusión a la elección de Radomiro Tomic: “En la década del 70 la izquierda dijo que ‘con Tomic ni a misa’, y todos sabemos la consecuencias que eso tuvo en la historia de Chile. Yo llamo hoy a que no sea la DC la que diga ‘con Jara ni a misa’, sino que la decisión que tomemos no sea del grito intestinal. Más bien, que haya una reflexión profunda, pausada, con sentido común, con visión de futuro y también con sentido pragmático, pero no atrincherarnos como lo hizo la izquierda en los 70 con las malas consecuencias para Chile”.