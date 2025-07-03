Francisco Undurraga (Evópoli) marca diferencias entre Matthei y la ultraderecha: “Extremar las propuestas no es lo correcto”

Tras la definición del oficialismo el pasado domingo con la elección de Jeannette Jara (PC) como la candidata oficial del bloque, en las derechas comienzan sus movimientos más arduos para afrontar este nuevo escenario. En este contexto, quen ha visto más complicadas sus opciones es Evelyn Matthei, exalcaldesa y una de las cartas más fuertes del sector.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió a la estrategia a plantear por parte de la candidata de Chile Vamos y cómo diferenciarse de los candidatos de ultraderecha como José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

“Las elecciones se ganan hacía lo que se llama tradicionalmente el centro y no hacia los extremos. Desde ese punto de vista, creo que es correcta la decisión de Matthei. El camino que tenemos que abrir es uno que cobije a la inmensa mayoría de Chile. El país que les queremos presentar a los chilenos y en el que queremos vivir es uno donde cabe la divergencia y la diferencia, y donde por cierto que se estimula la tolerancia y se construye en base a acuerdos”, comentó el parlamentario.

No obstante, planteó que en una elección con voto obligatorio “las claves tradicionales de izquierda y derecha pasan un poquito de lado. Tenemos que ir a buscar un electorado que quiere tranquilidad, que quiere trabajar, que quiere seguridad”.

Además, Undurraga analizó las claves del estancamiento de Matthei en la carrera presidencial. “Yo tiendo a coincidir que estamos recuperando la línea. Efectivamente, no podemos ser ilusos y decir que no hemos tenido traspiés, sobre todo en encuestas semanales. En las encuestas que tiene el comando, y que he podido ver, se detiene la caída en menciones espontáneas”, aclaró el diputado.

“Más que preocuparnos y ponernos muy nerviosos, tenemos que ocuparnos y concentrarnos en una carrera que va a tener nuevos cruces cuando el 16 de agosto tengamos claros quienes van a estar en el bastidor”, remarcó Undurraga.

Sobre cómo ve al electorado pensando en estas presidenciales, el militante Evópoli considera que “la gente quiere moderación. Extremar las propuestas no es lo correcto para el Chile que se nos está demandando con votación obligatoria y participación de una mayoría silente que no participó nunca en los procesos democráticos anteriores”.

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