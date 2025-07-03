Garin no pudo remontar en postergado duelo y se despidió de Wimbledon

Ilusionó con una remontada, pero Cristian Garin (110° del ranking ATP) no pudo seguir aprovechando su segunda oportunidad como lucky loser en el cuadro principal de Wimbledon y quedó dolorosamente eliminado en segunda ronda del Grand Slam londinense.

El chileno cayó ante el francés Arthur Rinderknech (72°), quien el martes dio uno de los batacazos del torneo al derribar al alemán Alexander Zverev, 3 del planeta. Fue un marcador de 3-6, 6-3, 7-6 (3), 4-6 y 6-3 para una dura derrota del “Tanque” en tres horas y 37 minutos de un partido que comenzó el miércoles, pero que fue postergado para el jueves por falta de luz tras el término del tercer set.

El cotejo comenzó complicado para el nacional, pues tuvo que levantar tres puntos de quiebre de entrada en el primer game. Pero en el siguiente consiguió una ruptura clave, porque después pudo mantener sus turnos y selló el set en el noveno con autoridad.

En el segundo episodio el galo aprovechó un pésimo sexto game de servicio del nacido en Arica y le quebró para desnivelar, mientras que en el noveno el criollo no pudo concretar una ruptura y el europeo emparejó la cuenta.

En el tercer capítulo fue tenso. El criollo entregó su saque en el tercer game y llegó a estar 4-2 abajo, pero recuperó el rompimiento en el octavo y luego resolvieron todo en un tiebreak. En el desempate el nacional perdió completamente el foco y con pésimas decisiones quedó 5-0 abajo hasta que perdió finalmente 7-3. Tras eso, llegó la interrupción por falta de luz.

En la reanudación de este jueves, “Gago” salió con todo y le quebró de entrada en el primer game, mientras que en el siguiente salvó tres bolas de break. Después tuvo ola chance de cerrar la manga en el noveno con el envío del galo, pero no pudo concretar un set point. Sin embargo, no importó, porque en el siguiente abrochó con autoridad con su turno para forzar a un último parcial.

En el capítulo final, el nortino comenzó mal, porque entregó su saque de entrada en cero en el segundo game, mientras que en el quinto tuvo una bola de break, pero el francés la salvó con un ace. Después, en el octavo salvó un match point con su servicio, mientras que en el siguiente tuvo otra chance de ruptura, pero Rinderknech siguió intratable con su saque y sentenció todo en su tercer match point.

De esta manera, Garin dice adiós definitivo a Wimbledon, pero se va con sensaciones de reencontrarse con su mejor nivel, el cual lo tiene cerca de volver al top 100.

Ahora, según su calendario, la próxima semana disputaría el Challenger de Braunschweig, Alemania, sobre superficie de arcilla.