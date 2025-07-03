Guerra en el PS: Naranjo acusa expulsión orquestada por Vodanovic para frenar su candidatura

El diputado Jaime Naranjo acusó que la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, ordenó su expulsión de la bancada por su intención de competir en la senatorial por la Región del Maule.

Naranjo renunció al Partido Socialista en noviembre del año pasado, pero continuaba siendo parte de la bancada parlamentaria de la colectividad.

Sin embargo, este miércoles, Naranjo dio a conocer que el jefe de la bancada del PS, Juan Santana, le comunicó que “por decisión de la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, la bancada ha decidido expulsarme de su grupo”.

“Creo que es importante que se sepa hasta dónde puede llegar la persecución, el hostigamiento a alguien que puede tener una opinión distinta o discrepante. Creo que es lamentable lo que ha ocurrido”, manifestó.

Asimismo, dijo que la expulsión “en nada empaña mis ideales y pensamientos en torno al Partido Socialista. Esto es una muestra más del camino equivocado que personas como la presidenta del Partido Socialista hacen de la política, una forma de política que el país rechaza, la persecución, el hostigamiento y la expulsión de una persona porque puede el día de mañana ser una competidora de ella en una elección senatorial, demuestra la calidad humana de esa persona”.

Y sostuvo que “una persona que se siente amenazada, una persona que se siente ya derrotada en su elección senatorial del próximo año, es la que toma este tipo de actitudes y este tipo de acciones, de perseguir a una persona, de hostigar a una persona y de buscar a través de prácticas verdaderamente condenables”.

Naranjo aseguró que Vodanovic “nunca en su vida política ha conversado conmigo, ni antes de ser senadora, ni después de ser senadora designada, por el contrario, desde el mismo momento que fue designada senadora, lo único que hizo fue hacer una campaña permanente de hostigamiento”.

Vodanovic: Ya está en edad de jubilación

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, respondió a la acusación que realizó Naranjo. Al respecto, dijo que “basta leer la ley orgánica para entender cómo funciona, cada bancada toma sus decisiones” y sostuvo que es “la tónica que ha tenido el diputado, de maltrato permanente a mi persona, de acusaciones incluso injuriosas en la región donde me ha tratado de sicaria. Así que la verdad es que sigue en la tónica de una persona que yo creo que ya está en edad de jubilación”.

Asimismo, comentó que estuvo “en un almuerzo en la bancada, el diputado no estaba y, por lo tanto, lo que ocurrió ahí, lo puede señalar el presidente de la bancada, no corresponde que yo me refiera a eso”.

Desde la bancada del PS han aclarado que aceptaron que el diputado “Naranjo se mantuviera como uno más de sus miembros. Desgraciadamente en la región del Maule, donde conviven la senadora Paulina Vodanovic y Jaime Naranjo, se generaron situaciones políticamente conflictivas para el PS, lo que repercutió en el trabajo de la bancada y en la relación de esta con el Partido Socialista”.

En ese sentido, explicaron que “todo llevó a la separación de aguas entre la bancada y el diputado Naranjo”.