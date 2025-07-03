Jadue anunció que Jeannette Jara suspenderá militancia, pero luego aclaró: "Debe discutirse"

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseguró que el Partido Comunista tomó la decisión de suspender la militancia de Jeannette Jara para que represente a una “alianza más amplia, con un programa más amplio” en la elección presidencial de noviembre próximo. Sin embargo, posteriormente se desdijo.

En su programa de streaming “Sin Maquillaje”, Jadue expresó que “efectivamente se ha tomado la decisión, entiendo yo, que suspenda su militancia. ¿Y por qué? Porque tenemos todos claridad que hoy día representa a una alianza más amplia, con un programa más amplio“.

El exjefe comunal añadió que Jara “efectivamente tiene que ponerse a disposición de un conglomerado y, por lo mismo, es probable que se aleje de sus deberes militantes para asumir una tarea mucho más importante, que es dirigir un gobierno de un país que necesita transformaciones profundas“.

También recordó que “cuando Piñera llegó a la Presidencia, también renunció a RN. Ahí nadie dijo que iba a dejar de ser quien era. Nadie”.

“Esto es sencillamente un acto de discriminación odiosa, que instalan los medios hegemónicos, los poderes fácticos, la derecha para tratar de debilitar una candidatura que es la que hoy día despierta más esperanza en los pueblos de Chile”, añadió en referencia a las críticas por la militancia de Jara.

Posteriormente, en su cuenta de X, Jadue escribió que “para aclarar: es un error haber planteado como una decisión tomada algo que aún no es discutido en la instancia partidaria correspondiente“.

“Lo expresado es mi opinión personal respecto a un tema que debe discutirse y que se plantea todos los días por los distintos canales y espacios”, recalcó.

La exministra del Trabajo ganó las primarias en las que compitieron los candidatos del pacto oficialista Unidad por Chile, formado por ocho partidos: Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Liberal, Federación Regionalista Verde Social, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Comunista y Partido Acción Humanista.