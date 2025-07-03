Jeannette Jara dobla a Kast y a Matthei en la encuesta Pulso Ciudadano

Jeannette Jara (PC), candidata del oficialismo, lidera las preferencias presidenciales en primera vuelta, según la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, la que muestra, además, un importante repunte de la exministra del Trabajo.

Días después de las primarias oficialistas, y ante la pregunta sobre la preferencia de las y los encuestados en el supuesto de que las elecciones fueran este domingo, Jara se quedó con el 33,8% de las preferencias, seguida por José Antonio Kast (Partido Republicano) con 17,3%. Mientras tanto, Evelyn Matthei (RN-UDI) se ubicó en el tercer lugar con el 16,8%.

Más abajo en el listado, Franco Parisi (PDG) quedó en el cuarto lugar con 8,9%, seguido por Johannes Kaiser (4,3%), Harold Mayne-Nicholls (1,8%), Marco Enríquez Ominami (1,3%), Ximena Rincón (0,3%) y Eduardo Artés (0,2%).

La encuesta mostró el enorme avance de Jeannette Jara, cuyo nombre marcó por primera vez, en enero de este año, con 0,4%. En mayo, ya sumaba 7,4% y en junio ya lideraba con un 31,4% en las respuestas espontáneas sobre preferencias presidenciales a futuro.

Evelyn Matthei ya lleva cinco meses de descensos continuos, luego de que en diciembre marcara su peak con 29,2%. Actualmente, suma 17,4% en menciones espontáneas.

José Antonio Kast tenía un 11,7% de las preferencias en diciembre, unos 15 puntos por debajo de Matthei. Actualmente, la supera en menciones espontáneas con un 18% versus un 17,4%.

Al ser consultados sobre por cuál candidato jamás votarían, los encuestados se inclinaron por Kast (30,6%) y Jara (26,2%), mientras que Matthei marcó 3,3% en el mismo apartado.

Con respecto a un escenario hipotético de extrema derecha y extrema izquierda, el 33% votó por inclinarse por la extrema derecha, mientras que un 23,3% prefirió la extrema izquierda. Los votos nulos o blanco llegan a un 30,3%.