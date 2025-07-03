Muere Diogo Jota en trágico accidente de tránsito en España

Una noticia que ha causado consternación mundial sacude al mundo del deporte. El delantero portugués del Liverpool, Diogo Jota, falleció en un accidente de tránsito en el noroeste de España durante la madrugada de este jueves. En el mismo hecho perdió la vida su hermano André Jota, también futbolista profesional.

Según informó la Guardia Civil, el vehículo en el que se desplazaban ambos hermanos se salió de la vía cerca de la ciudad de Zamora, en la región de Castilla y León, presuntamente por un reventón de neumático mientras realizaban un adelantamiento. El coche se incendió tras el impacto y ambos ocupantes fueron encontrados ya sin vida cuando llegaron los equipos de emergencia.

El accidente ocurrió a las 00:30 horas en la autovía A-52, a la altura del kilómetro 65,300 en la localidad de Cernadilla. El vehículo quedó completamente calcinado, con los cuerpos de los hermanos Jota en su interior, de acuerdo con lo informado por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

Diogo Jota, de 28 años, era una de las figuras destacadas del Liverpool FC, club al que llegó en 2020. A lo largo de su carrera, defendió los colores del Paços de Ferreira, Porto, Wolverhampton y Liverpool, anotando un total de 65 goles y registrando 21 asistencias en 182 partidos con el cuadro de Anfield.

Hace solo unos días, Jota había compartido en la red social X imágenes de su matrimonio, celebrado el pasado 22 de junio.

La Federación Portuguesa de Fútbol expresó su pesar a través de un comunicado, destacando no solo la calidad futbolística del jugador, con casi 50 internacionalizaciones con la selección nacional absoluta, sino también su calidad humana: “una persona extraordinaria, respetada por compañeros y rivales”. Además, la federación solicitó a la UEFA un minuto de silencio antes del partido entre Portugal y España por la Euro femenina.

Desde Inglaterra, el Liverpool manifestó estar “devastado por el trágico fallecimiento” y pidió respetar la privacidad de la familia, amigos y compañeros en este momento de dolor. “Continuaremos brindándoles todo nuestro apoyo”, señaló el club en un comunicado oficial.

La repentina muerte de Diogo Jota y su hermano ha generado un profundo impacto en el mundo del fútbol y deja un vacío difícil de llenar en el deporte portugués y europeo.