Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 20 de Abril de 2026


Paula Daza asumirá rol de vocería en campaña de Evelyn Matthei

"Ella ha estado trabajando durante más de un año en salud, educación y vivienda, y estoy segura de que su capacidad de escucha y de entrega serán cruciales para esta campaña", señaló la exalcaldesa a través de su cuenta de Instagram,

"Ella ha estado trabajando durante más de un año en salud, educación y vivienda, y estoy segura de que su capacidad de escucha y de entrega serán cruciales para esta campaña", señaló la exalcaldesa a través de su cuenta de Instagram,

Política

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, informó este jueves que la exsubsecretaria de salud Paula Daza, asumirá desde los próximos días un rol de vocería en su campaña presidencial.

“Con su profesionalismo y carisma, supo ganarse el cariño de todos los chilenos en uno de los momentos más difíciles. Por eso, estoy muy feliz de que Paula Daza, una de las mujeres que más admiro por su calidad humana, pero sobre todo por su entrega por Chile, se sume como vocera”, escribió Matthei en su cuenta de Instagram.

Luego, en un comunicado enviado por el comando de la exalcaldesa, se destacó que la nueva vocera es “médica cirujana, pediatra, mamá y ahora parte de un equipo de campaña, Paula Daza se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del país, no solo por su rol clave durante la pandemia del COVID-19, sino por su estilo directo, empático y de terreno”.

Matthei también resaltó que “ella ha estado trabajando durante más de un año en salud, educación y vivienda, y estoy segura de que su capacidad de escucha y de entrega serán cruciales para esta campaña”.

Durante los próximos días se entregarán más detalles del nuevo modelo de vocerías de la campaña presidencial, que será liderado por el jefe de campaña, Diego Paulsen, y que contará próximamente con la doctora Daza.

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