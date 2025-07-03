"Permitirá llegar con mejores soluciones": Presidente Boric recibe informe de la comisión experta para actualizar la medición de la pobreza

Para varios expertos, la actualización de la forma en que se mide la pobreza en nuestro país era necesaria. Es por ello que se estableció una comisión asesora presidencial que, tras un año y medio de trabajo, entregó sus principales recomendaciones al Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.

La secretaria de Estado destacó que Chile, en los últimos años, ha avanzado en combatir la pobreza. Un factor importante a la hora de considerar renovar las herramientas para su medición, con el fin de generar mejores políticas públicas en la materia.

“Cuando un país progresa, también tienen que ir evolucionando y haciéndose más exigentes los instrumentos sobre cómo nos medimos. Cómo medimos nuestra pobreza y desigualdad. Por eso, este gobierno ha solicitado a una comisión técnica transversal de distintas disciplinas y saberes para poder revisar la metodología que se utiliza tanto para la medición de la pobreza por ingresos como de la multidimensional”, explicó la ministra Toro.

Por su parte, y a través de su cuenta de X, el Presidente Boric destacó que “nuestro país ha tenido grandes avances en la lucha contra la pobreza durante las últimas décadas y es vital contar con instrumentos actualizados y más exigentes, que den cuenta de manera efectiva de los desafíos que enfrentamos en la actualidad”.

Este jueves me reuní con la Comisión experta para la actualización de la Medición de la Pobreza en Chile, ente autónomo y transversal que tras un año y medio de trabajo nos entregó su propuesta que nos permitirá generar mejores políticas públicas y llegar con mejores soluciones a… pic.twitter.com/3sC6K7AlBq — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 3, 2025

Osvaldo Larrañaga, presidente de la comisión asesora, entregó detalles sobre el trabajo realizado y las conclusiones alcanzadas sobre la situación actual en Chile. En esa línea, el doctor en Economía expresó que, para actualizar la medición, se debieron tomar en cuenta “las nuevas realidades, datos y también el nivel de desarrollo que, a medida que se acrecienta, hace más exigente los mínimos sociales que la población entiende que deben satisfacerse para que las personas y hogares tengan una vida digna”.

Aunque las propuestas no son vinculantes, aclarando que ahora le corresponde al ministerio y organismos del Estado revisarlas y actuar conforme a ellas, Larrañaga profundizó sobre los cambios propuestos respecto de las mediciones vigentes en nuestro país desde el 2013.

“Las principales son en cuanto a la emisión de la pobreza por ingresos”, comenzó exponiendo. “Por un lado, reemplazar el criterio normativo calórico que tenía la pobreza vigente, en el sentido de que se medía en relación al gasto en alimentos y no alimentos que realizaba aquel estrato de la población que satisfacía una norma calórica de 2 mil kcal promedio por día”, prosiguió el experto.

“Nosotros entendemos que es una norma que ya está obsoleta en nuestra sociedad. El problema aquí no es el déficit, sino el exceso de calorías, además de la alimentación con comida de mala calidad”, complementó Larrañaga.

Tras dicha explicación, insistió en la principal propuesta de la comisión, y que plantea “reemplazar eso por una canasta saludable que esté en concordancia con los lineamientos y las guías alimentarias del Ministerio de Salud, y más bien hacen énfasis en la buena alimentación y en la restricción de alimentos ultraprocesados”, indicó.

Igualmente, la comisión propone “no seguir usando el alquiler imputado. Como otros ingresos, tiene distintos problemas. Entre ellos, que hace que las familias no sean clasificadas como pobres de ingresos, aunque su entrada monetaria sea escasa”.

En lo que respecta a la pobreza multidimensional, y en palabras de Larrañaga, los expertos plantean “mantener las cinco dimensiones vigentes. Entregarles igual ponderación a cada uno, pero agregar pasar de 15 indicadores a 20 indicadores, incluyendo aprendizaje escolar, incluyendo cuidados, accesibilidad a la vivienda y otras más”.

Además, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, detalló los pasos que continuarán a la recepción del informe. “El trabajo que viene es revisar estas recomendaciones y ver cuáles vamos a aceptar y materializar. Eso se va a hacer entre julio y septiembre. Y luego, entre septiembre y diciembre, vamos a implementar la nueva metodología”, aclaró.

“Eso implica hacer todas las correcciones en los códigos con los cuales se programan estos cálculos y la construcción de la serie. Y, evidentemente, vamos a tratar de llegar lo más atrás posible”, complementó Poblete.