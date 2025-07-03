Suspensión de militancia de Jeannette Jara abre debate en el oficialismo y acciones de la oposición ante el Servel

La posible suspensión de militancia de la candidata presidencial Jeannette Jara en el Partido Comunista (PC) generó un intenso debate político, luego de que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, afirmara públicamente que la decisión ya estaba tomada, para luego retractarse.

Durante su programa de streaming Sin Maquillaje, Jadue sostuvo que “se ha tomado la decisión, entiendo yo, que suspenda su militancia”, argumentando que Jara representa “una alianza más amplia, con un programa más amplio”. Más tarde, sin embargo, aclaró en su cuenta de X que “es un error haber planteado como una decisión tomada algo que aún no es discutido en la instancia partidaria correspondiente”.

A esto se sumaron declaraciones del exministro Marcos Barraza, quien mencionó que “la posibilidad es muy cierta, pero le corresponde a ella decirlo”. Barraza defendió la medida como una señal de apertura hacia una coalición más diversa: “Está en las señales de amplitud para interpretar al conjunto de la ciudadanía”.

En ese sentido, el presidente del PC, Lautaro Carmona, criticó los “adelantamientos innecesarios” y recalcó que este tipo de definiciones serán comunicadas por la propia candidata.

“Me parece que estaba en el marco de la especulación, no me parece riguroso. El rigor es que ésta es una definición que colegiada y colectivamente, a partir de la opinión de Jeannette, hará el colectivo del caso”, afirmó. “Ella tiene ya en su espalda que comandar una coalición que supera al solo Partido Comunista”, añadió.

Desde el Partido Socialista (PS), el diputado Marcos Ilabaca también se refirió al tema, señalando que “Daniel Jadue siempre ha sido una figura conflictiva” y que “lo mejor que puede hacer es ayudar a la candidata Jeannette Jara manteniendo silencio”.

Además, valoró la posibilidad de que Jara congele su militancia, destacando esta decisión como una señal positiva para trabajar en conjunto: “Sería una muy buena señal, no solamente para ella como candidata presidencial, sino que para todos los partidos que somos la base de sustento de su candidatura”.

Al interior del Partido por la Democracia (PPD), también hubo respaldo a la figura de Jara. El jefe de bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, afirmó que “ella es mucho más que un partido político, y eso la gente lo entiende y lo valora, a pesar del intento de algunos por enlodar su figura”. Agregó que el desafío ahora es “ampliar su techo electoral en torno a un proyecto en común que nos permita derrotar a la derecha y extrema derecha en las próximas elecciones presidenciales”.

Adicionalmente, el secretario general del PPD, José Toro, señaló que su partido busca contribuir activamente a la campaña desde lo programático: “Materias como seguridad, crecimiento económico, listas de espera, salud, derechos humanos y tratados internacionales son puntos que desde el PPD vamos a tratar de destacar”.

Sobre la eventual suspensión de militancia, indicó que “es algo que ella particularmente debiese comunicar cuando corresponda, y no es algo tan importante porque la ciudadanía sabe quién es y de dónde proviene”.

Cabe recordar que la exministra del Trabajo ganó las primarias del pacto oficialista Unidad por Chile, integrado por ocho partidos. En ese contexto, se abordó la posibilidad de que algunos secretarios de Estado se sumen a su equipo de campaña.

El ministro de Justicia y militante del PC, Jaime Gajardo, en conversación con Canal 24 Horas, abordó la opción de dejar el gabinete. “Salir o no del Gobierno depende del Presidente Boric, y cumpliré mi labor hasta que él considere que sea necesario”. Agregó que está “100% concentrado en su trabajo” hasta que el Presidente tome una decisión.

De igual forma, su homólogo de Educación, Nicolás Cataldo, mencionó que no descarta formar parte del equipo de la abanderada del PC, aunque aclaró que “no le corresponde a él decidirlo”.

Por otra parte, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), encabezada por Miguel Mellado y Carla Morales, ofició a la presidenta del Servel, Pamela Figueroa, solicitando fiscalizar la eventual suspensión de militancia de Jeannette Jara.

Los parlamentarios argumentan que dicha figura no tiene respaldo legal ni estatutario, ni en la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos ni en los estatutos del Partido Comunista. A juicio de RN, esta maniobra podría inducir a error al electorado, y acusan al PC de “montar una puesta en escena” para ocultar la identidad política de su candidata.

Fuentes del PC señalaron que este domingo se realizará un pleno donde el tema central será la situación de Jara. Posteriormente, en el aniversario del conglomerado en el Teatro Caupolicán, podría concretarse el anuncio sobre su eventual suspensión de militancia.