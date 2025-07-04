Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de Abril de 2026


Colegio de Profesores denuncia descuentos salariales arbitrarios

El gremio docente aseguró que los recortes serían por manifestarse el pasado 4 y 5 de junio en el marco de la paralización nacional. Además, confirmaron que ya ingresaron un requerimiento a Contraloría y que no descartan ir a tribunales.

El gremio docente aseguró que los recortes serían por manifestarse el pasado 4 y 5 de junio en el marco de la paralización nacional. Además, confirmaron que ya ingresaron un requerimiento a Contraloría y que no descartan ir a tribunales.

Nacional

El Colegio de Profesores denunció que las liquidaciones de sueldo de algunos docentes incluían descuentos por manifestarse el pasado 4 y 5 de junio.

El presidente del gremio, Mario Aguilar, detalló que los descuentos han sido aplicados por algunos municipios y Servicios Locales de Educación Pública.

“Esto nos parece una situación arbitraria e injusta porque se vulneran derechos que son esenciales, como es la libertad sindical, a huelga y a paralizar cuando se están levantando demandas legítimas; que han sido reconocidos, por la propia Contraloría General de la República, por tribunales, y que están establecido en convenios internacionales de los que Chile es firmante, por lo tanto, son obligatorios”, sentenció.

Valparaiso, 5 de junio 2025 El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, durante el acto central en la Avenida Argentina tras la marcha de profesores en Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, durante el acto central en la Avenida Argentina tras la marcha de profesores en Valparaiso. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

Asimismo, afirmó que “esta decisión es arbitraria porque a lo menos tendría que haber un procedimiento administrativo básico para poder proceder con el descuento, pero además están vigentes los Dictámenes de la propia Contraloría que señala ‘habiendo planes de recuperación aprobados no procede el descuento’”.

Aguilar insistió en que “la propia contralora reconoció que esto no se puede aplicar retroactivamente, no se puede aplicar respecto a huelgas o paralizaciones que hubieran ocurrido antes de los oficios que el organismo emitió. Iremos a tribunales, ya ingresamos un requerimiento en Contraloría”.

Por último, el presidente nacional del Colegio de Profesores reiteró que han “dicho con toda claridad que, si hubo descuento, no procede la recuperación mientras no se comprometa el reintegro de los fondos descontados, porque si no sería un triple castigo y eso es totalmente inaceptable”.

Entradas relacionadas:

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Gobierno alista ingreso de proyecto de reconstrucción nacional a la Cámara de Diputados
post-title
Choque en Codelco: Pacheco defiendió su legado y Quiroz señaló alertas por el futuro de la empresa
post-title
"Dejen de llorar": Kaiser emplaza a alcaldes que cuestionan el Plan de Reconstrucción Nacional
post-title
Confirman condenas para exoficiales que quemaron archivos del caso Frei Montalva

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X