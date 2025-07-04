Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de Abril de 2026


En prisión preventiva quedaron cuatro detenidos por clases fraudulentas de zumba

El 14° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para cuatro de los seis detenidos por subsidios fraudulentos para la ejecución de clases de zumba y spinning, durante la gestión del exintendente metropolitana Felipe Guevara.

El 14° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para cuatro de los seis detenidos por subsidios fraudulentos para la ejecución de clases de zumba y spinning, durante la gestión del exintendente metropolitana Felipe Guevara.

Justicia

El 14° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para cuatro de los seis detenidos por subsidios fraudulentos para la ejecución de clases de zumba y spinning, durante la gestión del exintendente metropolitano Felipe Guevara.

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó a los seis imputados por delitos de obtención fraudulenta de subsidios, asociación ilícita y lavado de activos.

La jueza Karen Atala decretó la prisión preventiva de Jorge Arcos, Manuel Zapata, Jaime Bravo y Jorge Castillo, a quienes les fijó fianzas de $25.000.000 hasta $80.000.000. En caso de pagarlas, deberán permanecer bajo arraigo nacional.

Los otros dos detenidos, Cecilia Yáñez y Jorge Toro, quedaron con firma semanal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados.

El fiscal Miguel Ángel Orellana informó que el perjuicio al Estado se estima en alrededor de $750 millones. También confirmó que se están indagando las vinculaciones de los imputados con la ex Intendencia Metropolitana, hoy Gobierno de Santiago.

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