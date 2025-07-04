FebaChile y la Municipalidad de Punta Arenas organizarán el campeonato de 3x3 más austral del mundo

La ciudad de Punta Arenas será sede de la FIBA 3×3 Youth Nations League Conferencia Américas 2 2025, evento que reunirá a selecciones del continente en busca de pasajes para el Mundial U23 en Xiong An, China, del 17 al 21 de septiembre de 2025.

El evento será organizado por la Federación de Básquetbol de Chile (FebaChile), la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación de Deportes de Punta Arenas, con apoyo del Instituto Nacional de Deportes (IND).

Durante el lanzamiento, en el marco de la Americup Femenina, autoridades destacaron que una de las ciudades más australes del mundo reciba un evento internacional en una disciplina que ha dado alegrías al básquetbol chileno.

Irán Arcos, presidente de FebaChile, destacó que el básquetbol 3×3 ha sido una apuesta clave para competir con potencias mundiales, con resultados como medalla de plata en varones y bronce en mujeres en los Juegos Panamericanos.

El alcalde Claudio Radonich Jiménez valoró que Punta Arenas reciba un evento de esta magnitud, resaltando el vínculo con FIBA y la cultura de básquetbol de la ciudad.

Fabián Borro, presidente de FIBA Américas, subrayó que será el evento más austral de la organización y que su importancia es comparable con el Sudamericano Femenino 2024 y la actual Copa América Femenina.

¿Qué es la FIBA 3×3 Youth Nations League?

Es una competencia internacional oficial de FIBA, orientada al desarrollo del básquetbol 3×3 juvenil, con miras al Mundial U23 y los Juegos Olímpicos.

Participantes y formato

Participan selecciones nacionales Sub-21 (U21) y Sub-23 (U23), femeninas y masculinas.

El evento en Punta Arenas se realizará del 21 al 27 de julio de 2025 (con descanso el 24), en el Gimnasio Polideportivo 18 de septiembre.

Formato: seis jornadas consecutivas con un día de descanso. Duración diaria: 6 a 7 horas.

Equipos participantes – Americas 2

Canadá

Estados Unidos (campeón mundial U23 femenino y subcampeón masculino 2024)

Argentina

Islas Caimán

Chile

¿Qué está en juego?