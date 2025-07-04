¡Histórico! Chile liderará la Secretaría que cuida la Antártica

En el marco de la 47ª Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) y la 27ª Reunión del Comité de Protección Ambiental (CPA), celebradas en Milán, Italia, el embajador chileno Francisco Berguño fue elegido como nuevo secretario ejecutivo de la Secretaría del Tratado Antártico para el período 2025-2029.

Paralelamente, la RCTA designó por consenso a Montserrat Fuentes, diplomática de la División de Asuntos Antárticos de la Cancillería, como presidenta del Grupo de Trabajo 2 sobre “Actividad científica, operaciones y turismo” por dos años.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, destacó que estos nombramientos reflejan el compromiso sostenido de Chile con la cooperación internacional y el desarrollo científico, “bases de nuestra política exterior”.

“Conservar la Antártica es prioritario para abordar los desafíos del cambio climático, ya que lo que ocurre en el continente blanco afecta directamente las condiciones del clima a nivel global. Por otro lado, es esencial que siga manteniéndose como un continente dedicado a la ciencia y la paz”, subrayó el canciller.

Estos nombramientos consolidan el protagonismo de Chile en la agenda antártica internacional, reforzando su tradición de promover la investigación científica y la preservación del continente blanco como zona de paz y cooperación.

La designación de Francisco Berguño puede traducirse en más ciencia, educación y oportunidades para jóvenes, además de impulsar el desarrollo del sur de Chile, especialmente Punta Arenas. También demuestra que nuestro país puede liderar en temas importantes como la protección del medioambiente y la cooperación internacional.

¿Qué es la Secretaría del Tratado Antártico?

Este organismo cumple un rol fundamental al prestar asistencia tanto a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) como al Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPA), velando por el fortalecimiento del Sistema del Tratado Antártico y asegurando que todas las actividades en el territorio antártico se ajusten a los principios del Tratado y su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente.

Entre sus principales funciones destacan: