Ignacio Walker: “Si la DC apoya a Jeannette Jara, se quiebra el partido”

La incertidumbre en la Democracia Cristiana de cara a la carrera presidencial es total. Las divisiones sobre apoyar a Jeannette Jara, Evelyn Matthei, u optar por una carta distinta como Harold Mayne-Nicholls, tensionan la interna de la falange.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el expresidente y exmilitante de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, se refirió a este escenario. “Tenía la esperanza de que la segunda vuelta electoral fuese entre Carolina Tohá y Evelyn Matthei. Para el centro, un escenario entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, porque hacia allá vamos, es un escenario muy complicado”, declaró.

El también excanciller afirmó sobre estas complejidades que “si la DC apoya a Jeannette Jara, se quiebra el partido”. “Y si no la apoya, ¿Qué hace? Porque está la lista parlamentaria, que me imagino es la prioridad. Este escenario de polarización que se vislumbra no es fácil para las fuerzas de centro”, recalcó Walker.

A juicio del extimonel de la DC, la colectividad debe privilegiar en esta oportunidad sus opciones parlamentarias. “La Democracia Cristiana se juega su sobrevivencia en la elección de noviembre, pero es difícil una lista solo como partido, entiendo que hay conversaciones con otras fuerzas políticas”, reflexionó.

“Esto es un tema matemático, ocho o nueve partidos no caben en una lista. Y qué ganaría la Democracia Cristiana con ir en una lista, cuántos diputados elegiría con la hegemonía clara que hay entre el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio, no veo que pudiera ganar en una lista única”, complementó.

Respecto a la posibilidad de que Jeannette Jara pueda convencer a la DC de entregarle su apoyo, transparentó su postura: “Va a hacer un giro hacia el centro. Yo voté por Carolina Tohá, no voy a votar por Jara, menos por Kast que es parte de una ultraderecha que es la principal amenaza contra la democracia”.

En esa línea, expuso que no votará por Jara “por tres razones: una, porque ella es militante del Partido Comunista; segundo, el programa de siete páginas es una visión completamente sesentera, estatista, trasnochada; y la tercera razón, es tan obvia, ella como jefa de Estado va a dirigir la política exterior chilena y ella considera que Cuba es un sistema democrático”.