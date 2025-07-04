La Roja femenina goleó a Bolivia en su último apronte de cara a la Copa América

La Selección chilena femenina tuvo este jueves su último apronte antes de viajar a Ecuador para disputar desde el próximo 12 de julio la Copa América, donde buscará un cupo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

La Roja goleó por 5-0 a Bolivia en un amistoso disputado en el estadio Bicentenario La Florida, en su despedida en suelo nacional.

El equipo dirigido por Luis Mena abrió la cuenta antes del descanso, cuando en los 45’+1, Michelle Olivares Acevedo aprovechó un error de la portera Medina.

En el complemento, a los 59′, Sonya Keefe aumentó con una gran definición y repitió a los 84′ con un cabezazo. Luego, a los 89′, la defensa Catalina Figueroa anotó la cuarta cifra.

Finalmente, en tiempo adicional, la joven Pamela Cabezas López, quien ingresó en el segundo tiempo, marcó el 5-0 definitivo.

Con este triunfo, Chile femenino se despide con buenas sensaciones y se enfoca en su debut ante Perú el sábado 12 de julio en la Copa América Femenina 2025 en Ecuador.