Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de Abril de 2026


La Roja femenina goleó a Bolivia en su último apronte de cara a la Copa América

La escuadra dirigida por Luis Mena aplastó al combinado altiplánico en un amistoso disputado en el estadio Bicentenario La Florida.

La escuadra dirigida por Luis Mena aplastó al combinado altiplánico en un amistoso disputado en el estadio Bicentenario La Florida.

Deportes

La Selección chilena femenina tuvo este jueves su último apronte antes de viajar a Ecuador para disputar desde el próximo 12 de julio la Copa América, donde buscará un cupo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

La Roja goleó por 5-0 a Bolivia en un amistoso disputado en el estadio Bicentenario La Florida, en su despedida en suelo nacional.

El equipo dirigido por Luis Mena abrió la cuenta antes del descanso, cuando en los 45’+1, Michelle Olivares Acevedo aprovechó un error de la portera Medina.

En el complemento, a los 59′, Sonya Keefe aumentó con una gran definición y repitió a los 84′ con un cabezazo. Luego, a los 89′, la defensa Catalina Figueroa anotó la cuarta cifra.

Finalmente, en tiempo adicional, la joven Pamela Cabezas López, quien ingresó en el segundo tiempo, marcó el 5-0 definitivo.

Con este triunfo, Chile femenino se despide con buenas sensaciones y se enfoca en su debut ante Perú el sábado 12 de julio en la Copa América Femenina 2025 en Ecuador.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Gobierno alista ingreso de proyecto de reconstrucción nacional a la Cámara de Diputados
post-title
Choque en Codelco: Pacheco defiendió su legado y Quiroz señaló alertas por el futuro de la empresa
post-title
"Dejen de llorar": Kaiser emplaza a alcaldes que cuestionan el Plan de Reconstrucción Nacional
post-title
Confirman condenas para exoficiales que quemaron archivos del caso Frei Montalva

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X