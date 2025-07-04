Lula da Silva visita a Cristina Fernández: un encuentro lleno de simbolismo

Esta semana, una imagen sacudió el tablero político argentino y captó la atención de toda la región: el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento del barrio Constitución, en Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada a seis años de cárcel por corrupción en la causa Vialidad.

La visita, autorizada por la Justicia argentina, se dio en un contexto cargado de simbolismo político. Lula no solo llegó a Buenos Aires para participar de la cumbre del Mercosur, sino que también utilizó su breve paso por el país para enviar una señal clara: su solidaridad con Cristina no es solo personal, sino también política. Así lo expresó en sus redes sociales, donde la definió como una “compañera” en la lucha por la justicia social, y destacó la fortaleza de la exmandataria en momentos difíciles.

Desde el entorno de Cristina Kirchner no dudaron en calificar el encuentro como un “triunfo simbólico”. La exmandataria aprovechó la oportunidad para lanzar un fuerte mensaje contra el Poder Judicial y el gobierno de Javier Milei, denunciando lo que llamó una “deriva autoritaria” en la Argentina. Según sus propias palabras, el país atraviesa un escenario de “terrorismo de Estado de baja intensidad”, con una justicia subordinada al poder económico, prácticas de espionaje interno encubierto y una creciente represión hacia la protesta social. Esto, después de que el mandatario libertario aprobara vía decreto presidencial una nueva normativa que permite a las policías efectuar detenciones y espionaje sin órdenes judiciales.

En su comunicado, publicado en la red X, Cristina Fernández hizo un paralelo directo entre su situación actual y la que vivió Lula años atrás en Brasil. Según la exautoridad argentina, ambos fueron víctimas de procesos judiciales viciados, impulsados por sectores que buscaron sacarlos de la escena política. En el caso de Lula, esa historia tuvo un giro cuando la Corte Suprema de Brasil anuló sus condenas, devolviéndole sus derechos políticos y permitiéndole llegar nuevamente a la presidencia. Fernández de Kirchner, en cambio, aún enfrenta una condena firme, aunque ha iniciado una campaña que busca visibilizar su caso en el plano internacional bajo el lema “Cristina Libre”.

Este no fue un gesto improvisado. La visita fue cuidadosamente organizada fuera del canal diplomático formal. No participó la embajada de Brasil en Buenos Aires. Fue una acción entre Cristina y Lula, coordinada entre el Instituto Patria y el Instituto Lula, que vienen trabajando desde hace semanas en fortalecer la visibilidad del caso de la expresidenta a nivel regional e internacional.

En esa línea, el respaldo político de Lula se considera parte de una estrategia más amplia. Según fuentes del entorno kirchnerista, se viene tejiendo una red de apoyo internacional que incluye a expresidentes, organizaciones políticas y comités de solidaridad en más de 20 países. El objetivo: posicionar a Cristina como una perseguida política, fortalecer su imagen en el exterior y contrarrestar el relato judicial que la condena por corrupción en la obra pública.

Durante la hora que duró el encuentro, Lula y Cristina hablaron a solas. Fue un diálogo mano a mano, sin intermediarios. Solo al final se tomaron algunas fotos, incluido un abrazo emotivo que contrastó con la frialdad del mandatario brasileño hacia Javier Milei en la cumbre del Mercosur. Allí, el presidente argentino asumió la presidencia pro tempore del bloque, pero no hubo reunión bilateral entre ambos jefe de Estado. De hecho, Lula evitó cualquier tipo de acercamiento directo con Milei.

En su mensaje, Cristina también denunció detenciones arbitrarias, señalando particularmente la reciente actuación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusó de reprimir y detener a jóvenes militantes. Recordó que el diputado José Luis Espert pidió directamente “cárcel o bala” para los opositores y mencionó el caso del reportero gráfico Pablo Grillo, quien quedó en coma tras ser golpeado mientras documentaba una marcha de jubilados.

Además, criticó el aumento en las tarifas al gas en medio de la ola polar que atraviesa el país. Tarifas que desde el inicio del gobierno de Javier Milei han aumentado en un 1482% y que esta semana vivieron un nuevo aumento, en medio de cortes de suministro y bajas temperaturas que afectaron a buena parte del país.

“Che Milei… con la ola polar que tenemos… ¿vos qué hacés? ¿Lo único que se te ocurre es meterle otro recargo a las boletas?”, escribió, apelando al sarcasmo que apunta a conectar con un electorado golpeado por el ajuste económico.

En paralelo, Lula también aprovechó su visita para enviar un mensaje sobre el Mercosur. En la cumbre regional, el presidente brasileño anunció la reactivación de la Cumbre Social del bloque, una instancia de participación ciudadana que había sido eliminada por gobiernos conservadores. Para Lula, recuperar el Mercosur significa también redemocratizarlo y devolverle su papel como herramienta de desarrollo, integración y protección social.

De hecho, mientras Milei promueve una visión más aperturista y desideologizada del bloque, Lula impulsa una agenda centrada en los derechos sociales y el fortalecimiento del multilateralismo. No es casual que uno de los ejes del plan de trabajo de Brasil como presidente pro tempore del Mercosur sea “promover los derechos de nuestros ciudadanos”.

En ese contraste se entiende también la visita a Cristina. Lula sabe que su gesto no pasará desapercibido y que incomoda tanto en la Casa Rosada como en sectores del poder judicial. Pero también sabe que el kirchnerismo no se va a disolver porque su principal figura esté detenida, aunque sea en su casa. Muy por el contrario, el movimiento busca reposicionarse con una narrativa que remite a la resistencia, a la proscripción y al lawfare.

Para Lula, la figura de Cristina Kirchner representa no solo una aliada política histórica, sino también una bandera en la disputa regional por el sentido de la democracia, la justicia y el rol del Estado. Y su visita, aunque breve, fue leída como el primer paso de una campaña internacional más amplia. Una advertencia política, según palabras del parlamentario del Mercosur Gabriel Fuks, sobre lo que vendrá.

Pasadas las tres de la tarde de este pasado jueves, Lula partió rumbo a Río de Janeiro para encabezar la cumbre de los BRICS, el bloque de economías emergentes que hoy representa más del 35% del PBI mundial. Un espacio al que Argentina renunció como miembro pleno por decisión del propio Milei, en un gesto que muchos consideraron un error geopolítico grave.

La imagen de Lula saliendo del departamento de Cristina, escoltado por militantes que lo aplauden, es más que una foto de ocasión. Es el retrato de una tensión política que se extiende más allá de las fronteras argentinas. Una señal de que, para bien o para mal, la figura de Cristina Kirchner sigue generando ruido, poder y apoyos. Incluso desde el encierro.