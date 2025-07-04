“Miseria pura” y “amenaza la democracia”: el repudio a las declaraciones de Kaiser sobre el golpe de Estado

Indignación y rechazo generaron las recientes declaraciones del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quién en entrevista con Mega afirmó tajantemente que “sin duda, absolutamente” apoyaría otro golpe de Estado como el de 1973 en Chile.

Desde el Gobierno, la ministra (s) vocera Aisén Etcheverry reiteró la postura de “democracia siempre” y destacó que cada candidato a la Presidencia de la República debe comprometerse con ello.

“El golpe de Estado significó muerte, significó tortura, significó división, que son cosas que cualquier persona que aspira a gobernar Chile no debiese desearle al país”, enfatizó la ministra.

La diputada y exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries (FA), repudió las declaraciones y aseguró que “Kaiser quiere volver a un período de horror y sufrimiento de muchas familias chilenas”. “La violación a los derechos humanos fue reconocida por el Estado de Chile y sin embargo a 50 años Kaiser lo que piensa es en validar y justificar tanto el golpe de Estado como las violaciones de derechos humanos”, señaló.

“Alguien así no puede ser candidato a la Presidencia de la República”, agregó la frenteamplista.

Por su parte, la senadora y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara Alta, Fabiola Campillai (IND), coincidió en que las palabras del libertario son “una muestra brutal del desprecio hacia las vidas de las chilenas y chilenos”. Así, Campillai llamó al candidato de ultraderecha a recordar que “las poblaciones, los campos y ciudades se tiñeron con la sangre de quienes fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas por la dictadura, esa misma que usted tanto admira”.

“Mientras miles de familias siguen buscando a los suyos y el pueblo de Chile anhela paz y seguridad, los mal llamados patriotas, sin asco y con una sonrisa en el rostro, sueñan con repetir la barbarie del 73. Esto es miseria pura”, manifestó tajante la parlamentaria.

Justificar la dictadura y avalar un posible nuevo golpe de Estado como lo dijo el diputado Kaiser es MISERIA PURA. pic.twitter.com/ucEOQeAuCc — Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) July 4, 2025

Desde el centro político, la jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez, manifestó que los extremos no le hacen bien al país y que “nada justifica un quebrantamiento a la democracia, a retroceder en los derechos humanos”.

En la derecha, la diputada del partido, Ximena Ossandón, tomó distancia de las palabras de Kaiser y rechazó el fondo de sus declaraciones. “En Chile Vamos creemos profundamente en la democracia, en el respeto a las instituciones y en la libertad de expresión. No compartimos en absoluto los dichos del diputado Kaiser, ni menos su visión de país. Pero tampoco creemos en proscribir ideas ni partidos: creemos en derrotarlas con más y mejor democracia, en las urnas, con argumentos y propuestas que representen a la gran mayoría de los chilenos”, sostuvo la legisladora.

El diputado Christian Moreira (UDI) afirmó que el candidato libertario “se equivoca, lo que más tenemos que hacer los sectores políticos y la sociedad chilena es fortalecer y cuidar la democracia, como también nuestras instituciones”.

Sin embargo, las reacciones no solo quedaron en críticas. La diputada Camila Musante (IND-PPD), solicitó enviar al diputado Kaiser a la Comisión de Ética, calificando sus dichos como “una amenaza futura a nuestra democracia”. Además, enfatizó que “de ninguna manera” los dichos del aspirante a La Moneda pueden ser validadas por la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Tanto para él como para todos aquellos que deseen revivir el dolor y el sufrimiento que vivió nuestro país en dictadura, no vamos a validar violaciones a los Derechos Humanos ni mucho menos justificar las persecuciones ni los asesinatos por motivos políticos”, indicó.

No toleraremos amenazas a la democracia como las del diputado Johannes Kaiser, quien dijo que apoyaría un golpe de Estado si se repitieran las condiciones del ’73. Debe ir a Comisión de Ética. No podemos permitir apología de la dictadura ni justificar violaciones a los DD.HH. pic.twitter.com/eOtgh4oVhd — Camila Musante – Diputada Distrito 14🌿🇨🇱 (@camila_musante) July 4, 2025

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) anunció que ingresará una denuncia ante el Servel contra el Partido Nacional Libertario por las declaraciones de Kaiser, esto por infringir los principios respecto de la promoción de la democracia y los derechos humanos. “Las declaraciones de Káiser reflejan que él representa a un partido que es antidemocrático, es un partido que es un peligro para la democracia y los Derechos Humanos”, criticó.

Respeto a los derechos humanos

Desde Amnistía Internacional Chile también cuestionaron las declaraciones del candidato del Partido Nacional Libertario, haciendo hincapié en que los aspirantes a La Moneda deben respetar los derechos humanos.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el director ejecutivo de la organización, Rodrigo Bustos, sostuvo que “en un contexto electoral no todo vale y las declaraciones del señor Kaiser en que justifica los asesinatos cometido por agentes del Estado, valida la tortura y se propone liberar a personas que cometieron los crímenes más aberrantes en la historia de Chile, simplemente no son aceptables, van en contra de mínimos civilizatorios a lo que ha llegado la humanidad”.

“El respeto a los tratados de Derechos Humanos no es opcional“, aclaró Bustos. De esa manera, subrayó que “quienes pretenden tener un cargo de elección popular tienen que saber que los tratados internacionales son obligatorios para las autoridades del Estado de Chile”.