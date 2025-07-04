ONU: cifra de niños muertos o heridos en Ucrania se triplicó en últimos meses

La Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania alertó este viernes de que la cifra de niños y niñas muertos o heridos en el marco de la invasión rusa se ha triplicado desde el pasado mes de abril, lo que supone un nuevo riesgo para la infancia.

Entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, un total de 222 niños y niñas murieron o resultaron heridos, en comparación con los 73 registrados entre el 1 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025, tal y como ha indicado la misión en un comunicado. “El uso continuado de armas explosivas en zonas pobladas ha sido particularmente mortífero y destructivo”, advirtió el organismo internacional.

En ese sentido, explicó que solo en abril, 97 niños y niñas resultaron muertos o mutilados, la cifra mensual de víctimas infantiles más alta verificada por la ONU desde junio de 2022.

“No hay tregua en la guerra para la infancia en toda Ucrania”, dijo Regina De Dominicis, directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central. “La situación de los niños y niñas se encuentra en un punto crítico, ya que los ataques intensos no solo continúan destruyendo vidas, sino que también alteran cada aspecto de la infancia”, añadió.

La destrucción y los daños a las instalaciones de salud, la infraestructura educativa, las redes de agua y electricidad y los lugares seguros para jugar, “afecta a los niños hoy y lo seguirá haciendo en el futuro”, recoge el texto.

En este sentido, alertan de que las “intensas hostilidades” en las zonas del noreste y este del país siguen provocando “olas de desplazamiento interno y un aumento de las necesidades humanitarias”, que incluyen ayuda en efectivo y suministros esenciales, así como apoyo en salud mental, psicosocial y una protección infantil más amplia.

Desde la ONU indican que están surgiendo “nuevas amenazas para la infancia, dado que la guerra moderna combina riesgos de comunicación online con impactos mortales en el mundo real”. “El uso de niños por cualquier parte en conflicto debe cesar, y se insta a las autoridades a tratarlos como víctimas y a tomar medidas rápidas para apoyarlos y protegerlos, incluyendo el acceso a servicios de justicia adaptados a la infancia”, aclararon.