Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de Abril de 2026


Presidente Gabriel Boric participó de conmemoración 50 años de desaparición de dirección del PS

Cada 25 de junio, el PS conmemora el secuestro y posterior desaparición total de la primera Dirección clandestina del partido y de sus enlaces más cercanos en manos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura.

Cada 25 de junio, el PS conmemora el secuestro y posterior desaparición total de la primera Dirección clandestina del partido y de sus enlaces más cercanos en manos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura.

Política

El Presidente Gabriel Boric asistió al acto conmemorativo por los 50 años de la detención y desaparición de la Dirección del Partido Socialista (PS).

Cada 25 de junio, el PS conmemora el secuestro y posterior desaparición total de la primera Dirección clandestina del partido y de sus enlaces más cercanos en manos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura.

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, se constituyó la primera Dirección clandestina del PS, la cual estuvo compuesta por miembros del Comité Central del PS electos en su Congreso General de 1971 en La Serena.

Durante 1974 y 1975, la DINA se enfocó en desarticular la Dirección del PS y su Comisión Política, lo que significó detenciones y desapariciones de muchos de sus integrantes.

En 2023, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva y condenó a cinco miembros de la DINA por el secuestro calificado de 11 miembros de la Dirección Clandestina del PS ocurridos entre marzo y diciembre de 1975. Los condenados por este caso fueron Miguel Krassnof, Raúl Iturriaga, Juvenal Piña, Rolf Wenderoth y Manuela Carevic.

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