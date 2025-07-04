¿Qué implica y por qué genera polémica la gran reforma fiscal de Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consiguió este jueves una de las victorias más significativas de su agenda nacional al lograr la aprobación en el Congreso de su ambicioso paquete de reformas fiscales y presupuestarias.

La medida fue ratificada por estrechos márgenes: 218-214 en la Cámara de Representantes y por apenas un voto en el Senado, tras intensas negociaciones con la bancada republicana.

La legislación, que Trump promulgará este 4 de julio en una ceremonia especial, extiende permanentemente sus emblemáticos recortes impositivos de 2017 e introduce cambios profundos en programas sociales clave. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el paquete podría incrementar el déficit federal en US$3,3 billones durante la próxima década y dejar sin cobertura médica a millones de estadounidenses, proyección que la Administración ha cuestionado.

Entre los aspectos más controvertidos destacan los recortes a Medicaid y al programa de asistencia alimentaria SNAP, que imponen nuevos requisitos laborales y transfieren costos a los estados. En contraste, la ley incluye beneficios fiscales temporales para trabajadores con propinas y horas extras, además de destinar US$150.000 millones a seguridad fronteriza y otro monto equivalente al gasto militar, incluyendo el sistema de defensa antimisiles “cúpula dorada”.

Los demócratas denunciaron que la medida favorece desproporcionadamente a los más ricos mientras recorta beneficios esenciales. “Es un ataque directo a la clase trabajadora”, afirmaron líderes opositores, quienes intentaron sin éxito retrasar la votación mediante maniobras parlamentarias.

Detalles clave de la nueva legislación

Prórroga de los recortes de impuestos de Trump de 2017: la ley hace permanentes las reducciones tributarias de 2017 para corporaciones y contribuyentes individuales, cuyo beneficio principal ha recaído según expertos en los estratos más adinerados. Reforma a Medicaid: introduce requisitos laborales de 80 horas mensuales para beneficiarios sin discapacidades y cambia la reinscripción de anual a semestral, lo que podría dejar sin cobertura a 12 millones de personas según estimaciones oficiales. Ajustes al Seguro Social: aunque no elimina los impuestos como prometió Trump, aumenta temporalmente las deducciones para algunos jubilados entre 2025-2028, excluyendo a quienes reciben beneficios anticipados o superan ciertos ingresos. Recortes a los beneficios en alimentos: los estados deberán asumir hasta el 15% de los costos del programa alimentario a partir de 2028 si presentan altas tasas de error, además de imponer nuevos requisitos laborales. Beneficios para trabajadores: permite deducciones temporales hasta 2028 por US$25,000 en propinas y US$12,500 en horas extras, cumpliendo parcialmente una promesa de campaña presidencial. Energías limpias: elimina progresivamente créditos fiscales a proyectos renovables, con excepciones para construcciones iniciadas antes de 2028 y restricciones a empresas con vínculos a “entidades extranjeras preocupantes” como China.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, celebró la aprobación. “¡VICTORIA!”, publicó en sus redes sociales. Con la firma presidencial programada para las 17:00 horas (21:00 GMT) del Día de la Independencia, la ley marca un hito en la ofensiva legislativa de Trump antes de las elecciones de noviembre.