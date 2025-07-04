Reglamento de las tres causales: garantizar el derecho de mujeres y niñas

Desde 2017, el aborto en Chile es legal en tres causales: riesgo vital para la mujer, inviabilidad fetal y violación.

Sin embargo, en estos 8 años este derecho ha estado vetado para demasiadas mujeres y niñas. Solo 753 de ellas han accedido al aborto legal por violación, muchas de ellas son niñas víctimas de abuso sexual. Cada uno de estos casos es una vida enfrentada al dolor, la desesperación y el abandono del Estado.

Esta baja cifra refleja barreras sistemáticas y persistentes, producto de la desinformación, protocolos poco claros, burocracia, malos tratos y, especialmente, el uso abusivo de la objeción de conciencia.

La objeción de conciencia es un derecho reconocido en la ley vigente y, como todo derecho, encuentra límites cuando entra en conflicto con otros igualmente fundamentales, como la salud, la integridad y la autonomía de las mujeres y niñas. No obstante, este ha sido usado en la práctica como una traba sistemática de acceso al derecho de aborto en tres causales.

Frente a esto, la entrada en vigencia de un nuevo reglamento que asegura la correcta implementación de la ley es un gran avance. Este obliga a los establecimientos de salud a entregar información clara y disponible sobre la interrupción del embarazo; establece un protocolo único de derivación entre hospitales, dando celeridad a un procedimiento que es urgente; y, lo que es más importante, regula el uso de la objeción de conciencia. Con ello, cada profesional deberá declarar de manera formal y claramente justificada su objeción, y no podrá obstaculizar la obligación del sistema de garantizar la atención.

Este reglamento es un avance, pero no podemos conformarnos con ello. El ejercicio de un derecho no puede depender de la voluntad de terceros y ninguna ley ni reglamento suplen la falta de empatía o de humanidad de quienes eligen objetar frente al dolor ajeno.

La discusión no es solo sobre ampliar derechos, es también sobre garantizar que las mujeres y niñas puedan ejercer los que ya tienen: decidir sobre sus cuerpos. Y el Estado tiene la obligación de cautelarlo.

Porque cuando el derecho no es accesible, simplemente no es derecho. Y eso, en democracia, es inaceptable.

Alejandra Placencia Cabello, diputada Distrito 10 y presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas.