Tensión en la DC por llamados de algunas figuras a apoyar a Jeannette Jara

Son tres congresistas de la Democracia Cristiana (DC) que hasta ahora han manifestado un eventual respaldo a Jeannette Jara en las próximas elecciones de noviembre.

Según El Mercurio, uno de ellos es el senador y segundo vicepresidente del partido, Francisco Huenchumilla, quien dijo que la “DC necesita una coalición de partidos que nos permita ser competitivos y tener lista parlamentaria, entonces, lo que nos queda es Jeannette Jara”.

Los dichos de Huenchumilla generaron resquemores en los chats internos del partido, donde el expresidente de la tienda, Juan Carlos Latorre, le envió un mensaje al parlamentario: “Qué manera de traicionar tus ideales. Debieras por mínima consecuencia renunciar al partido antes de seguir colaborando a su destrucción definitiva”, le escribió.

A la postura de Huenchumilla se sumó la senadora Yasna Provoste, el diputado Eric Aedo y la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.

Sin embargo, esta discusión ha generado tensión en la directiva de la colectividad. Es más, su presidente Alberto Undurraga, dijo que “la mayoría del pueblo democratacristiano no está por apoyar a Jeannette Jara ni a Evelyn Matthei. Hemos convocado a una Junta Nacional, que es la que define, más allá de las legítimas opiniones que puedan tener distintos dirigentes”, señaló.

Esa Junta Nacional sería clave, ya que, desde el partido, aseguran, se podría dividir nuevamente la DC y causar fuga de militantes.

Otras figuras que están en contra de apoyar a Jara son: el consejero nacional Nicolás Preuss, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, y la quinta vicepresidenta nacional, Ana María Hernández.