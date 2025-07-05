Al menos 24 muertos en EE.UU. por catastrófica inundación en Texas

Al menos 24 personas fallecieron en Texas, Estados Unidos, tras una súbita inundación producida por la crecida del río Guadalupe, que se llevó por delante varias viviendas y forzó la evacuación de todos los habitantes del condado de Kerr que residían cerca del cauce.

El sheriff del condado, Larry L. Leithal, actualizó el balance de víctimas mortales después de confirmar en una primera rueda de prensa la muerte de al menos 13 personas, sin descartar que la cifra de muertos y heridos puede aumentar pues “aún hay varios desaparecidos”.

Por su parte, el vicegobernador Dan Patrick notificó la desaparición de entre 23 y 25 niñas del campamento cristiano Camp Mystic que aún no han podido localizar, según informó la cadena CNN. Patrick señaló, no obstante, que eso “no significa que estén perdidas”.

La policía del condado describió la situación como “catastrófica”. “Quienes se encuentren cerca de arroyos, riachuelos y el río Guadalupe deben trasladarse inmediatamente a zonas más altas, y quienes ya estén refugiados: quédense en sus hogares y no intenten desplazarse”, declaró en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Así las cosas, el gobernador Greg Abbott subrayó que el estado pondrá “todos los recursos disponibles” a disposición de los afectados. “La prioridad inmediata es salvar vidas”, proclamó al hacerse eco de la labor de los servicios de emergencia que trabajan contrarreloj para localizar a personas que hayan podido quedar atrapadas.

Además, Abbott señaló que los funcionarios locales y estatales desplegados sobre el terreno “permanecerán en una postura de búsqueda y rescate” durante toda la noche.

Hasta el momento, un total de 237 personas han sido rescatadas o evacuadas, 167 de ellas en helicóptero, según declaraciones del mayor general Thomas M. Suelzer en una rueda de prensa recogida por el mismo medio.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene su alerta naranja por inundaciones y las crecidas del Guadalupe, cuyo nivel de agua alcanzó en ciertas partes la segunda altura más elevada de su registro histórico.