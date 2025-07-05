Alerta en zonas del centro y sur del país: DMC emite aviso de vientos moderados a fuertes

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por condiciones de viento normal a moderado que afectarán a ocho regiones del país durante este fin de semana. El fenómeno se concentrará principalmente entre la tarde de este sábado y la madrugada del domingo. Además, activó una alerta por viento moderado a fuerte en las zonas de cordillera de la costa y litoral de Núble y Biobío.

Las regiones bajo aviso meteorológico incluyen sectores específicos de Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

En todos los casos, advierte la DMC, se esperan las siguientes intensidades:

Coquimbo (cordillera): vientos entre 40 y 70 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Valparaíso: litoral con vientos de 25 a 40 km/h (rachas de 60); cordillera con vientos de 40 a 50 km/h (rachas de 60).

Región Metropolitana (cordillera): vientos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60.

O’Higgins y Maule: litoral con vientos de 25 a 40 km/h (rachas de 60); cordillera con vientos de 40 a 50 km/h (rachas de 60).

Ñuble y Biobío: valles y precordillera con vientos de 25 a 40 km/h (rachas de 50); cordillera con vientos de 40 a 50 km/h (rachas de 60).

La Araucanía: litoral con vientos de 25 a 40 km/h (rachas de 60); cordillera de la costa con vientos de 40 a 60 km/h (rachas de 70).

Respecto a la alerta meteorológica en Ñuble y Biobío, la DMC también activó una alerta por viento moderado a fuerte en las zonas de cordillera de la costa y litoral. Se prevén rachas de hasta 70 km/h el sábado y hasta 80 km/h el domingo.

Sobre una posible formación de nubes tornádicas, agrega el organismo, durante la madrugada y mañana del domingo se anticipa el desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas, asociadas a vientos intensos y localizados. Este fenómeno podría afectar los sectores del litoral, cordillera de la costa y valles del Biobío y La Araucanía.