Centro de Microdatos UCHILE analiza persistente desempleo en mujeres: "No se pueden normalizar tasas de dos dígitos"

Ante las preocupantes cifras respecto al mercado laboral, la directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Lorena Flores, analizó el alza en el desempleo femenino y la situación del desempleo juvenil.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó un aumento del desempleo femenino, que alcanzó 10,1% en el trimestre marzo-mayo, registrando un alza de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior. Esta situación se produce en un contexto de marcada desaceleración del mercado laboral, donde el desempleo nacional llegó a 8,9% (0,6 pp más que hace un año).

A lo anterior, se suma que la creación de nuevos puestos de trabajo muestra su peor desempeño desde la pandemia, con solo 14 mil 500 empleos generados en el último trimestre. Una baja cifra si lo comparamos con los periodos enero-marzo, que se crearon 80 mil empleos, y en febrero-abril 20 mil.

La situación es particularmente crítica para las mujeres: mientras su fuerza de trabajo creció 1,4%, el empleo femenino solo avanzó 0,5%, lo que explica el aumento en la tasa de desocupación. Asimismo, el número de mujeres desocupadas aumentó 10,6% interanual. A esto se suma que las mujeres fuera de la fuerza de trabajo crecieron 0,3%, alcanzando su mayor nivel desde la pandemia, impulsado principalmente por las inactivas potencialmente activas y las iniciadoras.

La tasa de participación femenina mostró una leve mejora (53,0%, +0,2 pp), pero la tasa de ocupación retrocedió 0,2 puntos porcentuales, ubicándose en 47,7%. Estos indicadores reflejan las persistentes dificultades que enfrentan las mujeres para insertarse y mantenerse en el mercado laboral chileno.

En conversación el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, la directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Lorena Flores, resaltó que “siempre es una alerta cuando alguna de las cifras de desempleo pasa los dos dígitos”.

No obstante, la también economista sostuvo que entre los datos preocupantes también se esconde un indicador un poco más alentador: “Hay más mujeres volviendo o entrando al mercado laboral, el problema es que están quedando en categoría desempleadas. Regularmente Chile tiene una baja participación laboral de las mujeres, esto quiere decir que se quedan fuera del mercado, se transforman en inactivas”.

“Normalmente las razones son por cuidado o por quehaceres del hogar, que son como las razones más fuertes entre las mujeres, pero eso hoy está bajando un poquito y están entrando al mercado, pero qué pasa que cuando entran al mercado laboral y no encuentran empleo o enfrentar periodos largos de desempleo”, cuestionó.

Flores lamentó que a casi dos años de que terminaron las restricciones por la pandemia del Covid-19 el mercado laboral sigue enfrentando cifras que prenden las alarmas. Si bien la especialista expuso que en general las tasas de desempleo crecen durante la temporada invernal, subrayó que: “No es bueno normalizar estas tasas tan altas, menos aún en un solo grupo. Hay que tratar de buscar políticas que nos ayuden a reducirlas”.

En cuanto al empleo juvenil, la directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la U. de Chile reconoció que “los jóvenes siempre son un grupo en general discriminados por el mercado laboral”.

“Porque no tienen experiencia cuando uno sale. Cuando buscan trabajo y de repente empiezan a leer ‘tres años de experiencia, dos años’ y dice: ‘Pero si yo no tengo, ¿cómo me piden esto?’. Entonces, es difícil encontrar a veces esas oportunidades”, lamentó.

En ese sentido, hizo hincapié en que: “Eso es lo que hay que ir trabajando, el hecho que tengamos la Gratuidad y que puedan entrar los jóvenes a la educación superior, creo que va a reducir un poquito esto en el largo plazo. Vamos a tener mejor productividad y esperamos que esto aumente el bienestar de la sociedad en general en Chile. Pero es para futuro”.