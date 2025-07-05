Hamás acepta negociar alto al fuego: 60 días de tregua e intercambio de rehenes por prisioneros

La noche de este viernes el movimiento islamista palestino Hamás anunció que estaba listo para “empezar de inmediato” las negociaciones sobre la última propuesta de alto al fuego patrocinada por Estados Unidos.

A través de un comunicado, el grupo confirmó que había entregado su respuesta a los mediadores, calificándola como “positiva”. Además, declaró: “El movimiento está listo para empezar de inmediato y seriamente un ciclo de negociaciones sobre el mecanismo de aplicación de ese marco”.

Este anuncio se produjo pocos días antes de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaje a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. El mandatario republicano comentó a los periodistas el viernes que el acuerdo podría estar listo la próxima semana, aunque admitió que la situación “cambia día a día”.

El movimiento Yihad Islámica, considerado grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea y principal aliado de Hamás, también expresó su respaldo a las conversaciones, aunque solicitó garantías adicionales para asegurar la propuesta.

Una tregua de 60 días y un posible intercambio

Según fuentes palestinas, la propuesta incluiría una tregua de 60 días, durante la cual Hamás liberaría a la mitad de los rehenes israelíes vivos a cambio de la excarcelación de presos palestinos en poder de Israel.

No sería la primera vez que ambas partes acuerdan un cese al fuego desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre de 2023.

El 19 de enero de 2025, iniciaron una tregua estructurada en tres fases, que contemplaban el intercambio de rehenes, la retirada israelí de Gaza y el fin de las hostilidades.

En la primera etapa, Hamás liberó a 33 prisioneros a cambio de mil 900 palestinos detenidos, mientras que Israel permitió el ingreso de ayuda humanitaria a la zona. La segunda fase buscaba negociar la liberación total de rehenes y la salida definitiva de las tropas israelíes, pero los ataques se reanudaron el 1 de marzo, rompiendo el acuerdo.

Decenas de víctimas en Gaza en medio de los bombardeos

Pese a los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, Egipto y Catar, la violencia en Gaza no se detuvo. La agencia de Defensa Civil de Gaza reportó que los bombardeos israelíes del viernes dejaron 52 fallecidos, once de ellos cerca de puntos de distribución de ayuda. Los ataques continuaron durante la madrugada del sábado, con un saldo de 20 muertos más.

Mahmoud Basal, portavoz de la organización, denunció que un ataque aéreo en una escuela de la ciudad de Gaza mató al menos a 5 niños. Por su parte, la ONU informó el viernes que 613 personas habían muerto en repartos de alimentos en la Franja desde finales de mayo, incluyendo 509 en las cercanías de las instalaciones de la polémica Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por EE.UU. e Israel.