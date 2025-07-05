Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de Abril de 2026


"Inaceptable": ministro Elizalde condena abuso de licencias médicas en el Poder Judicial

El titular del Interior aclaró que en el caso de los poderes independientes al Ejecutivo corresponde que asuman ellos, en el marco de sus competencias, las decisiones para hacer valer las responsabilidades en relación a esta materia.

El titular del Interior aclaró que en el caso de los poderes independientes al Ejecutivo corresponde que asuman ellos, en el marco de sus competencias, las decisiones para hacer valer las responsabilidades en relación a esta materia.

Nacional

Luego de que Contraloría detectara que cerca de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, se activaron una serie de acciones, entre ellas, sumarios administrativos en distintos servicios públicos.

El Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial iniciaron investigaciones paralelas. Este último reportó mil 29 viajes irregulares realizados por 692 funcionarios, entre ellos 84 jueces y cuatro ministros de la Corte de Apelaciones.

Respecto a estos nuevos antecedentes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que “es inaceptable que se abuse de este instrumento bajo cualquier circunstancia”.

Tres hojas de licencias medicas.

Licencias médicas. Foto: Aton.

En medio de la inauguración de viviendas sociales en la comuna de Recoleta, la autoridad aseguró que: “Quien abuse del instrumento y lo utilice inadecuadamente o de manera injustificada, obviamente corresponde que se apliquen las responsabilidades que establece nuestro ordenamiento jurídico”.

El secretario de Estado destacó los esfuerzos del Gobierno para sancionar a los responsables. “Una vez que concluya los sumarios vamos a entregar todos los antecedentes al Consejo de Hacienda del Estado para que analice la presentación de demandas civiles y querellas”, aseguró.

En esa línea, aclaró que “en el caso del Congreso Nacional y el Poder Judicial, que son poderes independientes del Poder Ejecutivo, corresponde que asuman ellos en el marco de sus competencias las decisiones para hacer valer las responsabilidades del caso”.

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