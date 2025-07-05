Jaime Quintana (PPD) y el programa de Jara: “Ahí se juega la elección”

Tras la derrota electoral de Carolina Tohá en la reciente primaria, desde el Socialismo Democrático (SD) se reconoce el revés como una oportunidad de revisión, pero no como el cierre de un ciclo. “Las derrotas son lo que son y se asumen. Son momentos para mejorar las percepciones ciudadanas y también los liderazgos”, afirman desde la colectividad, subrayando que, aunque el resultado fue adverso, no representa el fin del proyecto político.

En entrevista con La Tercera, Jaime Quintana, presidente y senador del PPD, analizó la caída de la exministra e intentó realizar una autocrítica de lo sucedido hace una semana en las primarias del oficialismo.

“El SD continúa representando a la mitad de los partidos del oficialismo y su 30% de apoyo en la primaria es un capital político relevante. Sin el SD, Jara no pasa a segunda vuelta. Son nuestras ideas las que dan garantía de gobernabilidad”, dijo.

Asimismo, Quintana lamentó el bajo nivel de participación ciudadana, criticando la escasa presencia institucional en la convocatoria: “Interior estuvo ausente; el gobierno fue más prescindente que el Servel”.

Respecto a la candidatura de Tohá, el senador indicó que “era considerada la mejor carta para representar al sector”. Sin embargo, se reconoce fallas estratégicas, como una sobreestimación del voto de centro. A eso se suma la sorpresa por el resultado contundente de Jeannette Jara, que dejó sin margen a alcaldes y operadores locales. “Nadie vio venir una victoria tan arrolladora”, afirman.

El comando también fue objeto de cuestionamientos, aunque el parlamentario asegura que se matiza que los resultados no se habrían revertido incluso con más despliegue. “Tohá es una figura muy preparada, con atributos distintos a los que destacaron en esta elección”, subrayó.

Pese a haber anunciado su salida de la primera línea política, el partido insiste en que el liderazgo de la excandidata presidencial del PPS sigue vigente y espera continuar colaborando desde algún espacio.

La conversación sobre el respaldo a Jeannette Jara es clave para el SD. “Espero que esta no sea la candidatura del PC, sino la del progresismo”, señaló, en referencia a la reciente decisión de la candidata de suspender su militancia comunista.

Desde el PPD confían en que exista una convergencia programática que permita incorporar las propuestas de Tohá y del SD. “El programa actual sigue siendo, en nuestra opinión, un texto deficiente. Las ideas de Tohá son, por lejos, más sólidas para enfrentar temas como crimen organizado y seguridad. Ahí se juega la elección”, afirmó Quintana.

Consultado por las expectativas sobre el nuevo programa, el presidente del PPD sostuvo que hay preocupación particular por el enfoque económico y la figura del encargado programático, Fernando Carmona.

“Más que reemplazarlo, esperamos que no sea la única voz. Los economistas del SD también puedan aportar. La premisa es clara: Dado que la candidata tiene muchos atributos personales, la diferencia la marcará el programa”, apuntó.

En tanto, Quintana se refirió a una eventual segunda vuelta. Al respecto, el legislador señaló que se destaca la importancia de sumar apoyos de otros sectores de centroizquierda, como la Democracia Cristiana, que aún no definen su rol en el nuevo escenario: “No veo razones para ver una amenaza en el liderazgo de Jara. El camino hacia la gobernabilidad pasa por acuerdos amplios y que la palabra empeñada -incluyendo la suspensión de militancia- debe sostenerse en el tiempo”.